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    Бублик удивит Меншика?

    Меншик — Бублик. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Меншик — Бублик
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    Якуб Меншик
    Чех Якуб Меншик сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меншик — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 29 Апреля 2025 года

    Якуб Меншик

  • Чехия
    •  Якуб Меншик 12:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Меншик

    Якуб на этот раз оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    На текущем турнире чешский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

    В первом матче Меншик одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:6, 6:1.

    После этого Меншик спокойно обыграл Бена Шелтона — 6:1, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем турнире в Мюнхене 19-летний теннисист сразу проиграл немцу Яннику Ханфманну. Это был его первый матч после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

    Бублик

    Саша тем временем повторил прошлогодний результат в Мадриде и защитил 100 очков.

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    • При этом теннисист из Казахстана выиграл три матча подряд на уровне основного тура впервые с марта прошлого года, когда он дошел до финала в Дубае.

    На текущем турнире главным сюрпризом стала победа Бублика над Андреем Рублевым в третьем круге — 6:4, 0:6, 6:4.

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    В предыдущих раундах Бублик выиграл у американца Алекса Микельсена (7:6, 7:6) и австралийца Алексея Попырина (6:4, 7:6).

    Также стоит добавить, что в 2021 году Бублик дошел в Мадриде до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.35, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: в прошлом году Саша выиграл у Якуба в пятисетовом матче на Уимблдоне. Чех взял реванш в начале текущего сезона, спокойно остановив Бублика в Роттердаме — 6:4, 6:4. Скорее всего, Меншику снова хватит двух сетов для победы над представителем Казахстана.

    Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Меншик — Бублик?

    Матч Меншик — Бублик состоится 29 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Меншик — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Меншика в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Меншик — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Меншика в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Меншик — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Меншик — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.35, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.20.

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