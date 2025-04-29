Меншик — Бублик. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

Чех Якуб Меншик сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меншик — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Меншик

Якуб на этот раз оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

На текущем турнире чешский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

В первом матче Меншик одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:6, 6:1.

После этого Меншик спокойно обыграл Бена Шелтона — 6:1, 6:4.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в Мюнхене 19-летний теннисист сразу проиграл немцу Яннику Ханфманну. Это был его первый матч после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

Бублик

Саша тем временем повторил прошлогодний результат в Мадриде и защитил 100 очков.

При этом теннисист из Казахстана выиграл три матча подряд на уровне основного тура впервые с марта прошлого года, когда он дошел до финала в Дубае.

На текущем турнире главным сюрпризом стала победа Бублика над Андреем Рублевым в третьем круге — 6:4, 0:6, 6:4.

В предыдущих раундах Бублик выиграл у американца Алекса Микельсена (7:6, 7:6) и австралийца Алексея Попырина (6:4, 7:6).

Также стоит добавить, что в 2021 году Бублик дошел в Мадриде до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.35, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: в прошлом году Саша выиграл у Якуба в пятисетовом матче на Уимблдоне. Чех взял реванш в начале текущего сезона, спокойно остановив Бублика в Роттердаме — 6:4, 6:4. Скорее всего, Меншику снова хватит двух сетов для победы над представителем Казахстана.

Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 1.98.