Элина Свитолина
Джессика Бусас Манейро
Свитолина
Элина Свитолина — главный претендент на победу в рейтинговом турнире WTA Руан. В четвертьфинал украинская теннисистка вышла, не проиграв ни одного сета. В первом круге спортсменка выиграла у швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:2).
В рамках второго круга Свитолина выбила из чемпионской гокни соотечественницу Ангелину Калинину (6:4, 6:0).
В матче за выход в четвертьфинал Свитолина выполнила четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Свитолина занимает 18 место.
Бузас
Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла в четвертьфинал после того, как одержала победу в матче против француженки Варвары Грачевой (6:3, 6:3).
В этой встречи Бузас не допустила двойных ошибок, один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов.
В стартовой игре соревнований Бузас оказалась сильнее гречанки Марии Саккари (6:0, 3:6, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Джессика Бузас Манейро занимает 73 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.28, победу Бузас букмекеры предлагают за 3.77.
Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки сыграли между в собой на турнире в Цинциннати. На американском корте победу одержала украинка Элина Свитолина (6:4, 6:1).
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