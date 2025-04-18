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    Свитолина — Бузас. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Руане 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Бузас
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против Джессики Бузас Манейро из Испании в четвертьфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 18 апреля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Бузас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Руан. Женщины 18 Апреля 2025 года

    Элина Свитолина

  • Украина
    •  Элина Свитолина 20:30 Джессика Бусас Манейро

    Джессика Бусас Манейро

  • Испания
    •

    Свитолина

    Элина Свитолина — главный претендент на победу в рейтинговом турнире WTA Руан. В четвертьфинал украинская теннисистка вышла, не проиграв ни одного сета. В первом круге спортсменка выиграла у швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:2).

    В рамках второго круга Свитолина выбила из чемпионской гокни соотечественницу Ангелину Калинину (6:4, 6:0).

    В матче за выход в четвертьфинал Свитолина выполнила четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Свитолина занимает 18 место.

    Бузас

    Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла в четвертьфинал после того, как одержала победу в матче против француженки Варвары Грачевой (6:3, 6:3).

    В этой встречи Бузас не допустила двойных ошибок, один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В стартовой игре соревнований Бузас оказалась сильнее гречанки Марии Саккари (6:0, 3:6, 6:3).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Джессика Бузас Манейро занимает 73 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.28, победу Бузас букмекеры предлагают за 3.77.

    Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки сыграли между в собой на турнире в Цинциннати. На американском корте победу одержала украинка Элина Свитолина (6:4, 6:1).

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Свитолина — Бузас?

    Матч Свитолина — Бузас состоится 18 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Свитолина — Бузас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Свитолина — Бузас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Свитолина — Бузас?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Свитолина — Бузас?

    Коэффициенты букмекеров: : На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.28, победу Бузас букмекеры предлагают за 3.77.

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