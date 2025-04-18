Украинка Элина Свитолина сыграет против Джессики Бузас Манейро из Испании в четвертьфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 18 апреля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Бузас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Свитолина

Элина Свитолина — главный претендент на победу в рейтинговом турнире WTA Руан. В четвертьфинал украинская теннисистка вышла, не проиграв ни одного сета. В первом круге спортсменка выиграла у швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:2).

В рамках второго круга Свитолина выбила из чемпионской гокни соотечественницу Ангелину Калинину (6:4, 6:0).

В матче за выход в четвертьфинал Свитолина выполнила четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов.

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Свитолина занимает 18 место.

Бузас

Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла в четвертьфинал после того, как одержала победу в матче против француженки Варвары Грачевой (6:3, 6:3).

В этой встречи Бузас не допустила двойных ошибок, один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов.

В стартовой игре соревнований Бузас оказалась сильнее гречанки Марии Саккари (6:0, 3:6, 6:3).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Джессика Бузас Манейро занимает 73 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.28, победу Бузас букмекеры предлагают за 3.77.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки сыграли между в собой на турнире в Цинциннати. На американском корте победу одержала украинка Элина Свитолина (6:4, 6:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.87.