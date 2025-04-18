Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дардери

Лучано выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд.

Это факт является лучшим доказательством того, что итальянец отлично играет на грунте, в отличие от остальных покрытий.

Более того, в начале апреля Дардери стал победителем турнира в Марракеше, выиграв в финале у нидерландца Таллона Грикспора.

Перед этим 23-летний теннисист дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе.

Прогнозы на теннис

В первом раундах текущего турнира Дардери выиграл у австралийца Крисофера О'Коннелла и серба Миомира Кецмановича.

Шелтон

У Бена в первом круге был тяжелейший матч против хорвата Борны Гойо — 4:6, 7:6, 7:6.

Во втором раунде американский теннисист одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:3.

Шелтон добился результата, но при этом не показал ничего особенного. Как ни крути, а на этом покрытии ему не так комфортно, как на харде.

В начале апреля Шелтон проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: скорее всего, американец не сможет удивить упертого итальянского грунтовика. Но при этом здесь тоже легко представить сценарий, при котором теннисисты проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 20,5 за 2.23.