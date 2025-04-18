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    Шелтон проиграет Дардери на решающем тай-брейке?

    Дардери — Шелтон. Ставка (к. 2.23) и прогноз на турнир в Мюнхене 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дардери — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Лучано выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд.

    Это факт является лучшим доказательством того, что итальянец отлично играет на грунте, в отличие от остальных покрытий.

    Более того, в начале апреля Дардери стал победителем турнира в Марракеше, выиграв в финале у нидерландца Таллона Грикспора.

    Перед этим 23-летний теннисист дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе.

    Прогнозы на теннис

    В первом раундах текущего турнира Дардери выиграл у австралийца Крисофера О'Коннелла и серба Миомира Кецмановича.

    Шелтон

    У Бена в первом круге был тяжелейший матч против хорвата Борны Гойо — 4:6, 7:6, 7:6.

    Во втором раунде американский теннисист одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:3.

    Шелтон добился результата, но при этом не показал ничего особенного. Как ни крути, а на этом покрытии ему не так комфортно, как на харде.

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    В начале апреля Шелтон проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: скорее всего, американец не сможет удивить упертого итальянского грунтовика. Но при этом здесь тоже легко представить сценарий, при котором теннисисты проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 20,5 за 2.23.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Дардери — Шелтон?

    Матч Дардери — Шелтон состоится 18 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Дардери — Шелтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дардери + тотал геймов больше 20,5.

    Какую сделать ставку на матч Дардери — Шелтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дардери + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дардери — Шелтон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Дардери — Шелтон?

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.28.

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