Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч , коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча на грунте.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Руне не смог завершить матч первого круга против португальца Нуну Боржеша, снявшись при счете 2:6, 0:3.

О проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на Лазурном берегу, датчанин рассказал перед турниром в Барселоне: «Я все еще показываю классный теннис. До отравления я хорошо готовился к турниру в Монте-Карло. Я неплохо играл, поэтому не слишком задумываюсь о своем уровне тенниса, просто концентрируюсь на ежедневной работе. Я верю в себя: если буду в форме, то смогу вернуться на свой лучший уровень».

По всей видимости, уверенность Руне в своих силах связана с успешным выступлением на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до финала.

Прогнозы на теннис

Правда, вскоре после этого 21-летний теннисист уступил американцу Райли Опелке на старте турнира в Майами.

Ну и баланс в 2025-м у него пока так себе — 11 побед и девять поражений.

Рамос

Альберт в конце марта признался, что этот сезон станет последним в его карьере.

«В последние месяцы я чувствую, что мой организм уже не может работать на максимальном уровне. Поэтому пришло время завершить карьеру.

Мое сердце хочет продолжать, оно любит теннис и соревнования, но разум говорит, что всему приходит конец и лучше это принять», — признался 37-летний испанец.

В этом году Рамос провел лишь восемь матчей. На этом отрезке у него три победы и пять поражений.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Рамос выиграл в первом раунде квалификации у Бенжамена Бонзи, после чего уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.22, победу Рамоса букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: Хольгер проиграл два предыдущих матча против испанца. Но обе эти встречи состоялись еще в 2021 году. Сейчас всё совершенно иначе, и, скорее всего, новую неделю датчанин начнет с разгромной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-4,5) за 1.92.