Хольгер Руне
Альберт Рамос-Виньолас
Руне
Хольгер в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча на грунте.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Руне не смог завершить матч первого круга против португальца Нуну Боржеша, снявшись при счете 2:6, 0:3.
О проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на Лазурном берегу, датчанин рассказал перед турниром в Барселоне: «Я все еще показываю классный теннис. До отравления я хорошо готовился к турниру в Монте-Карло. Я неплохо играл, поэтому не слишком задумываюсь о своем уровне тенниса, просто концентрируюсь на ежедневной работе. Я верю в себя: если буду в форме, то смогу вернуться на свой лучший уровень».
По всей видимости, уверенность Руне в своих силах связана с успешным выступлением на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до финала.
Правда, вскоре после этого 21-летний теннисист уступил американцу Райли Опелке на старте турнира в Майами.
Ну и баланс в 2025-м у него пока так себе — 11 побед и девять поражений.
Рамос
Альберт в конце марта признался, что этот сезон станет последним в его карьере.
«В последние месяцы я чувствую, что мой организм уже не может работать на максимальном уровне. Поэтому пришло время завершить карьеру.
Мое сердце хочет продолжать, оно любит теннис и соревнования, но разум говорит, что всему приходит конец и лучше это принять», — признался 37-летний испанец.
В этом году Рамос провел лишь восемь матчей. На этом отрезке у него три победы и пять поражений.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Рамос выиграл в первом раунде квалификации у Бенжамена Бонзи, после чего уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.22, победу Рамоса букмекеры предлагают за 4.30.
Прогноз: Хольгер проиграл два предыдущих матча против испанца. Но обе эти встречи состоялись еще в 2021 году. Сейчас всё совершенно иначе, и, скорее всего, новую неделю датчанин начнет с разгромной победы.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-4,5) за 1.92.