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    Руне — Рамос. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 14 апреля 2025 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч , коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 14 Апреля 2025 года

    Хольгер Руне

  • Дания
    •  Хольгер Руне 11:00 Альберт Рамос-Виньолас

    Альберт Рамос-Виньолас

  • Испания
    •

    Руне

    Хольгер в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча на грунте.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Руне не смог завершить матч первого круга против португальца Нуну Боржеша, снявшись при счете 2:6, 0:3.

    О проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на Лазурном берегу, датчанин рассказал перед турниром в Барселоне: «Я все еще показываю классный теннис. До отравления я хорошо готовился к турниру в Монте-Карло. Я неплохо играл, поэтому не слишком задумываюсь о своем уровне тенниса, просто концентрируюсь на ежедневной работе. Я верю в себя: если буду в форме, то смогу вернуться на свой лучший уровень».

    По всей видимости, уверенность Руне в своих силах связана с успешным выступлением на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до финала.

    Прогнозы на теннис

    Правда, вскоре после этого 21-летний теннисист уступил американцу Райли Опелке на старте турнира в Майами.

    Ну и баланс в 2025-м у него пока так себе — 11 побед и девять поражений.

    Рамос

    Альберт в конце марта признался, что этот сезон станет последним в его карьере.

    «В последние месяцы я чувствую, что мой организм уже не может работать на максимальном уровне. Поэтому пришло время завершить карьеру.

    Мое сердце хочет продолжать, оно любит теннис и соревнования, но разум говорит, что всему приходит конец и лучше это принять», — признался 37-летний испанец.

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    В этом году Рамос провел лишь восемь матчей. На этом отрезке у него три победы и пять поражений.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Рамос выиграл в первом раунде квалификации у Бенжамена Бонзи, после чего уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.22, победу Рамоса букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: Хольгер проиграл два предыдущих матча против испанца. Но обе эти встречи состоялись еще в 2021 году. Сейчас всё совершенно иначе, и, скорее всего, новую неделю датчанин начнет с разгромной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч ?

    Матч состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Руне с форой по геймам (-4,5).

    Какую сделать ставку на матч ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Руне с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче ?

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.22, победу Рамоса букмекеры предлагают за 4.30.

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    : прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 14.04.202512:00. Руне — Рамос. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 14 апреля 2025 года
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