Давидович-Фокина
Алехандро прошел в Монте-Карло дальше второго круга впервые с 2022 года.
Интересно, что в три года назад он дошел до финала, в котором проиграл греку Стефаносу Циципасу.
В первом матче на текущем турнире Давидович-Фокина одержал волевую победу над американцем Беном Шелтоном — 6:7, 6:2, 6:1.
Во втором раунде испанский теннисист остановил аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 6:3.
Это уже четвертый турнир в текущем сезоне, на котором Давидович-Фокина выиграл не менее двух матчей.
Дрейпер
Джек оказался в числе первых восьми сеяных, которым для выхода в третий раунд достаточно было выиграть один матч.
В стартовом матче британский теннисист разгромил американца Маркоса Гирона — 6:1, 6:1.
Ранее в этом году Дрейпер не прошел ни раунда только на «Мастерсе» в Майами — здесь он сразу проиграл чеху Якубу Меншику.
При этом на остальных турнирах в 2025-м он выиграл не менее трех матчей.
Главным достижением Дрейпера в текущем сезоне пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.40, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: Алехандро здорово провел недавние матчи, но есть подозрение, что он все равно не станет серьезным препятствием для британского теннисиста. Вполне вероятно, что Джек снова выиграет с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5) за 2.22.