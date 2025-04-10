Британец Джек Дрейпер сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро прошел в Монте-Карло дальше второго круга впервые с 2022 года.

Интересно, что в три года назад он дошел до финала, в котором проиграл греку Стефаносу Циципасу.

В первом матче на текущем турнире Давидович-Фокина одержал волевую победу над американцем Беном Шелтоном — 6:7, 6:2, 6:1.

Прогнозы на теннис

Во втором раунде испанский теннисист остановил аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 6:3.

Это уже четвертый турнир в текущем сезоне, на котором Давидович-Фокина выиграл не менее двух матчей.

Дрейпер

Джек оказался в числе первых восьми сеяных, которым для выхода в третий раунд достаточно было выиграть один матч.

В стартовом матче британский теннисист разгромил американца Маркоса Гирона — 6:1, 6:1.

Ранее в этом году Дрейпер не прошел ни раунда только на «Мастерсе» в Майами — здесь он сразу проиграл чеху Якубу Меншику.

При этом на остальных турнирах в 2025-м он выиграл не менее трех матчей.

Главным достижением Дрейпера в текущем сезоне пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.40, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: Алехандро здорово провел недавние матчи, но есть подозрение, что он все равно не станет серьезным препятствием для британского теннисиста. Вполне вероятно, что Джек снова выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5) за 2.22.