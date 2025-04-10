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    Дрейпер устроит драму в матче с Давидовичем-Фокиной?

    Давидович-Фокина — Дрейпер. Ставка (к. 2.22) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Давидович-Фокина

    Алехандро прошел в Монте-Карло дальше второго круга впервые с 2022 года.

    Интересно, что в три года назад он дошел до финала, в котором проиграл греку Стефаносу Циципасу.

    В первом матче на текущем турнире Давидович-Фокина одержал волевую победу над американцем Беном Шелтоном — 6:7, 6:2, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Во втором раунде испанский теннисист остановил аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 6:3.

    Это уже четвертый турнир в текущем сезоне, на котором Давидович-Фокина выиграл не менее двух матчей.

    Дрейпер

    Джек оказался в числе первых восьми сеяных, которым для выхода в третий раунд достаточно было выиграть один матч.

    В стартовом матче британский теннисист разгромил американца Маркоса Гирона — 6:1, 6:1.

    Ранее в этом году Дрейпер не прошел ни раунда только на «Мастерсе» в Майами — здесь он сразу проиграл чеху Якубу Меншику.

    При этом на остальных турнирах в 2025-м он выиграл не менее трех матчей.

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    Главным достижением Дрейпера в текущем сезоне пока остается победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.40, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: Алехандро здорово провел недавние матчи, но есть подозрение, что он все равно не станет серьезным препятствием для британского теннисиста. Вполне вероятно, что Джек снова выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5) за 2.22.

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