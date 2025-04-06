Ян-Леннард Штруфф
Валантен Вашро
Штруфф
Ян-Леннард очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, несмотря на то, что по-прежнему находится в топ-50.
В этом сезоне немецкий теннисист до сих пор провел лишь 12 матчей — на этом отрезке у него три победы и девять поражений.
Текущая серия поражений Штруффа составляет уже шесть матчей.
После турнира в Марселе, на котором он проиграл в четвертьфинале Даниилу Медведеву, Штруфф не прошел ни раунда в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс, Финиксе и Майами.
В прошлом году Штруфф выиграл 15 из 20-ти матчей на грунте, а его главным успехом стала победа на домашнем турнире в Мюнхене.
Вашеро
Валентен третий год подряд сыграет в основной сетке домашнего «Мастерса».
Как и в двух предыдущих случаях, на этот раз он снова получил от организаторов wild card.
Это была его единственная возможность сыграть на столь крупном турнире. Вашеро занимает всего лишь 259-е место в рейтинга ATP.
Ранее на этой неделе он разгромно проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру (2:6, 1:6) на старте турнира в Бухаресте.
В прошлом году Вашеро уступил в первом круге «тысячника» в Монте-Карло болгарину Григору Димитрову, а в 2023-м — итальянцу Луке Нарди.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.43, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.82.
Прогноз: сложно сказать, удалось ли немцу хотя бы приблизиться к своей оптимальной форме, это как раз и покажет предстоящий матч. В данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода. Штруфф в последнее время совсем не впечатлял.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.