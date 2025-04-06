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    Штруфф наконец-то прервет серию поражений?

    Штруфф — Вашеро. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 6 апреля 2025 года

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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против представителя Монако Валентена Вашеро в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Вашеро, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 06 Апреля 2025 года

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •  Ян-Леннард Штруфф 15:00 Валантен Вашро

    Валантен Вашро

  • Франция
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    Штруфф

    Ян-Леннард очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, несмотря на то, что по-прежнему находится в топ-50.

    В этом сезоне немецкий теннисист до сих пор провел лишь 12 матчей — на этом отрезке у него три победы и девять поражений.

    Текущая серия поражений Штруффа составляет уже шесть матчей.

    После турнира в Марселе, на котором он проиграл в четвертьфинале Даниилу Медведеву, Штруфф не прошел ни раунда в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс, Финиксе и Майами.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Штруфф выиграл 15 из 20-ти матчей на грунте, а его главным успехом стала победа на домашнем турнире в Мюнхене.

    Вашеро

    Валентен третий год подряд сыграет в основной сетке домашнего «Мастерса».

    Как и в двух предыдущих случаях, на этот раз он снова получил от организаторов wild card.

    Это была его единственная возможность сыграть на столь крупном турнире. Вашеро занимает всего лишь 259-е место в рейтинга ATP.

    Ранее на этой неделе он разгромно проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру (2:6, 1:6) на старте турнира в Бухаресте.

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    В прошлом году Вашеро уступил в первом круге «тысячника» в Монте-Карло болгарину Григору Димитрову, а в 2023-м — итальянцу Луке Нарди.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.43, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.82.

    Прогноз: сложно сказать, удалось ли немцу хотя бы приблизиться к своей оптимальной форме, это как раз и покажет предстоящий матч. В данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода. Штруфф в последнее время совсем не впечатлял.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Штруфф — Вашеро: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 06.04.202515:00. Штруфф наконец-то прервет серию поражений?
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