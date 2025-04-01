Шевченко
У Саши в этом году просто ужасные результаты, поэтому не надо сильно удивляться тому, что не так давно он оказался за пределами топ-100.
В текущем сезоне представитель Казахстана до сих пор выиграл лишь пять матчей.
При этом в двух случаях Шевченко побеждал еще три месяца назад на командном турнире United Cup.
После февральского турнира в Рио-де-Жанейро, на котором он проиграл во втором круге Александру Звереву, Шевченко не прошел первый раунд в Сантьяго, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и на «челленджерах» в Финиксе и Жироне, а также уступил в квалификации «тысячника» в Майами.
Мисолич
Филип тем временем попал в основную сетку через квалификацию.
В отборе австрийский теннисист обыграл французов Маттео Мартино и Юго Бланше.
На прошлой неделе Мисолич прошел квалификацию и один раунд на грунтовом «челленджере» в Жироне — после уверенной победы над Бернабе Сапатой-Миральесом проиграл Йесперу де Йонгу.
Лучшим результатом 23-летнего Мисолича в этом сезоне пока остается выход в финал «челленджера» на Тенерифе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Шевченко, и на Мисолича можно поставить за 1.92.
Прогноз: в самом начале сезона Саша сенсационно обыграл на United Cup Стефаноса Циципаса, но с тех пор у него почти не было хороших матчей. Можно вспомнить разве что встречу со Зверевым в Рио — немец выиграл в матче с двумя тай-брейками. Несмотря на то, что Мисолич сейчас находится за пределами топ-200, вообще не удивимся, если Шевченко снова проиграет.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.