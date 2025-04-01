Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против австрийца Филипа Мисолича в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Мисолич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

У Саши в этом году просто ужасные результаты, поэтому не надо сильно удивляться тому, что не так давно он оказался за пределами топ-100.

В текущем сезоне представитель Казахстана до сих пор выиграл лишь пять матчей.

При этом в двух случаях Шевченко побеждал еще три месяца назад на командном турнире United Cup.

Прогнозы на теннис

После февральского турнира в Рио-де-Жанейро, на котором он проиграл во втором круге Александру Звереву, Шевченко не прошел первый раунд в Сантьяго, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и на «челленджерах» в Финиксе и Жироне, а также уступил в квалификации «тысячника» в Майами.

Мисолич

Филип тем временем попал в основную сетку через квалификацию.

В отборе австрийский теннисист обыграл французов Маттео Мартино и Юго Бланше.

На прошлой неделе Мисолич прошел квалификацию и один раунд на грунтовом «челленджере» в Жироне — после уверенной победы над Бернабе Сапатой-Миральесом проиграл Йесперу де Йонгу.

Лучшим результатом 23-летнего Мисолича в этом сезоне пока остается выход в финал «челленджера» на Тенерифе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Шевченко, и на Мисолича можно поставить за 1.92.

Прогноз: в самом начале сезона Саша сенсационно обыграл на United Cup Стефаноса Циципаса, но с тех пор у него почти не было хороших матчей. Можно вспомнить разве что встречу со Зверевым в Рио — немец выиграл в матче с двумя тай-брейками. Несмотря на то, что Мисолич сейчас находится за пределами топ-200, вообще не удивимся, если Шевченко снова проиграет.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.