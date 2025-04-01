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    Сможет ли Шевченко прервать серию поражений?

    Шевченко — Мисолич. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Бухаресте 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Мисолич
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против австрийца Филипа Мисолича в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Мисолич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    У Саши в этом году просто ужасные результаты, поэтому не надо сильно удивляться тому, что не так давно он оказался за пределами топ-100.

    В текущем сезоне представитель Казахстана до сих пор выиграл лишь пять матчей.

    При этом в двух случаях Шевченко побеждал еще три месяца назад на командном турнире United Cup.

    Прогнозы на теннис

    После февральского турнира в Рио-де-Жанейро, на котором он проиграл во втором круге Александру Звереву, Шевченко не прошел первый раунд в Сантьяго, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и на «челленджерах» в Финиксе и Жироне, а также уступил в квалификации «тысячника» в Майами.

    Мисолич

    Филип тем временем попал в основную сетку через квалификацию.

    В отборе австрийский теннисист обыграл французов Маттео Мартино и Юго Бланше.

    На прошлой неделе Мисолич прошел квалификацию и один раунд на грунтовом «челленджере» в Жироне — после уверенной победы над Бернабе Сапатой-Миральесом проиграл Йесперу де Йонгу.

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    Лучшим результатом 23-летнего Мисолича в этом сезоне пока остается выход в финал «челленджера» на Тенерифе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Шевченко, и на Мисолича можно поставить за 1.92.

    Прогноз: в самом начале сезона Саша сенсационно обыграл на United Cup Стефаноса Циципаса, но с тех пор у него почти не было хороших матчей. Можно вспомнить разве что встречу со Зверевым в Рио — немец выиграл в матче с двумя тай-брейками. Несмотря на то, что Мисолич сейчас находится за пределами топ-200, вообще не удивимся, если Шевченко снова проиграет.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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