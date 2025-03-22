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    Баптист — Осака. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Майами 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Баптист — Осака
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против американки Хейли Баптист в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 22 Марта 2025 года

    Хейли Баптист

  • США
    •  Хейли Баптист 19:30 Наоми Осака

    Наоми Осака

  • Япония
    •

    Баптист

    У Хейли до этого сезона не было ни одной победы в Майами на уровне основной сетки, поэтому ее выход в третий раунд на текущем турнире стал большим сюрпризом.

    В первом раунде американская теннисистка выиграла у сербки Ольги Данилович — 6:3, 6:7, 6:1.

    После этого Баптист одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной — 3:6, 6:4, 7:5.

    В решающем сете российская теннисистка так и не смогла взять на приеме хотя бы один гейм, тогда как ее соперница сделал ключевой брейк при счете 5:5.

    Прогнозы на теннис

    Баптист второй раз в сезоне прошла два раунда на уровне WTA. В январе она добралась до четвертьфинала в новозеландском Окленде.

    Осака

    Наоми в первом раунде одержала волевую победу над украинкой Юлией Стародубцевой — 3:6, 6:4, 6:3.

    В следующем матче Осака остановила россиянку Людмилу Самсонову — 6:4, 6:4.

    В первом сете японская теннисистка отдала лишь два очка на своей подаче. Во второй партии ошибок было чуть больше, но в целом Осака продолжала доминировать.

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    Бывшая первая ракетка мира третий раз в сезоне выиграла не мене двух матчей. Ее лучшим результатом пока остается выход в финал турнира в Окленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баптист в этом матче можно поставить за 3.38, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: в январе Наоми выиграла у Хейли в четвертьфинале турнира в Окленде — 6:7, 6:1, 6:2. Сомневается, что американка возьмет реванш. Скорее поверим в то, что на этот раз японка обыграет соперницу в двух сетах.

    Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-4,5) за 2.04.

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    Баптист — Осака: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 22.03.202519:30. Осаке хватит двух сетов для победы над обидчицей Касаткиной?
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