Хейли Баптист
Наоми Осака
Баптист
У Хейли до этого сезона не было ни одной победы в Майами на уровне основной сетки, поэтому ее выход в третий раунд на текущем турнире стал большим сюрпризом.
В первом раунде американская теннисистка выиграла у сербки Ольги Данилович — 6:3, 6:7, 6:1.
После этого Баптист одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной — 3:6, 6:4, 7:5.
В решающем сете российская теннисистка так и не смогла взять на приеме хотя бы один гейм, тогда как ее соперница сделал ключевой брейк при счете 5:5.
Баптист второй раз в сезоне прошла два раунда на уровне WTA. В январе она добралась до четвертьфинала в новозеландском Окленде.
Осака
Наоми в первом раунде одержала волевую победу над украинкой Юлией Стародубцевой — 3:6, 6:4, 6:3.
В следующем матче Осака остановила россиянку Людмилу Самсонову — 6:4, 6:4.
В первом сете японская теннисистка отдала лишь два очка на своей подаче. Во второй партии ошибок было чуть больше, но в целом Осака продолжала доминировать.
Бывшая первая ракетка мира третий раз в сезоне выиграла не мене двух матчей. Ее лучшим результатом пока остается выход в финал турнира в Окленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баптист в этом матче можно поставить за 3.38, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: в январе Наоми выиграла у Хейли в четвертьфинале турнира в Окленде — 6:7, 6:1, 6:2. Сомневается, что американка возьмет реванш. Скорее поверим в то, что на этот раз японка обыграет соперницу в двух сетах.
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Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-4,5) за 2.04.