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    Фонсека и Тьен устроят шоу?

    Фонсека — Тьен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

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    Жоао Фонсека
    Бразилец Жоао Фонсека сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фонсека

    Жоао по итогам прошлой недели дебютировал в топ-60.

    Это случилось после того, как он выиграл престижный «челленджер» в Финиксе.

    В решающем матче Фонсека одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (7:6, 7:6).

    В остальных раундах 18-летний теннисист выиграл у Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона и Кея Нисикори.

    Прогнозы на теннис

    При этом Фонсека неудачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, проиграв во втором круге британцу Джеку Дрейперу со счетом 4:6, 0:6.

    Тьен

    Лернер тем временем тоже близок к дебюту в топ-60 — эту неделю он начал в статусе 66-й ракетки мира.

    Американец тоже успел впечатлить в этом году, и именно по этой причине его поражение от аргентинца Мариано Навоне на старте «тысячника» в Индиан-Уэллс стало большим разочарованием.

    Особенно с учетом того, что в конце февраля Тьен дошел до четвертьфинала в Акапулько. Во втором круге 19-летний теннисист одержал уверенную победу над второй ракеткой мира Сашей Зверевым (6:3, 6:4).

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    Но, безусловно, главным успехом Тьена в этом году пока остается выход в 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии. Во втором раунде он переиграл Даниила Медведева в эпичном пятисетовом матче.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.46, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.71.

    Прогноз: бразилец и американец добились внушительного прогресса за последние шесть месяцев. Правда, Тьен при этом все равно находится в тени Фонсеки. В принципе, это логично, все-таки Жоао уже успел выиграть турнир категории ATP 250 (стал чемпионом на грунте в Буэнос-Айресе).

    Кроме того, в конце прошлого сезона Фонсека дважды обыграл Тьена на молодежном Итоговом турнире.

    Несмотря на это, все равно считаем, что в данном случае лучше выбрать ставку без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Фонсека — Тьен: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. Фонсека и Тьен устроят шоу?
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