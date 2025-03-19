Фонсека
Жоао по итогам прошлой недели дебютировал в топ-60.
Это случилось после того, как он выиграл престижный «челленджер» в Финиксе.
В решающем матче Фонсека одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (7:6, 7:6).
В остальных раундах 18-летний теннисист выиграл у Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона и Кея Нисикори.
При этом Фонсека неудачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, проиграв во втором круге британцу Джеку Дрейперу со счетом 4:6, 0:6.
Тьен
Лернер тем временем тоже близок к дебюту в топ-60 — эту неделю он начал в статусе 66-й ракетки мира.
Американец тоже успел впечатлить в этом году, и именно по этой причине его поражение от аргентинца Мариано Навоне на старте «тысячника» в Индиан-Уэллс стало большим разочарованием.
Особенно с учетом того, что в конце февраля Тьен дошел до четвертьфинала в Акапулько. Во втором круге 19-летний теннисист одержал уверенную победу над второй ракеткой мира Сашей Зверевым (6:3, 6:4).
Но, безусловно, главным успехом Тьена в этом году пока остается выход в 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии. Во втором раунде он переиграл Даниила Медведева в эпичном пятисетовом матче.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.46, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.71.
Прогноз: бразилец и американец добились внушительного прогресса за последние шесть месяцев. Правда, Тьен при этом все равно находится в тени Фонсеки. В принципе, это логично, все-таки Жоао уже успел выиграть турнир категории ATP 250 (стал чемпионом на грунте в Буэнос-Айресе).
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Кроме того, в конце прошлого сезона Фонсека дважды обыграл Тьена на молодежном Итоговом турнире.
Несмотря на это, все равно считаем, что в данном случае лучше выбрать ставку без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.