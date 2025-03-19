Бразилец Жоао Фонсека сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фонсека

Жоао по итогам прошлой недели дебютировал в топ-60.

Это случилось после того, как он выиграл престижный «челленджер» в Финиксе.

В решающем матче Фонсека одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (7:6, 7:6).

В остальных раундах 18-летний теннисист выиграл у Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона и Кея Нисикори.

Прогнозы на теннис

При этом Фонсека неудачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, проиграв во втором круге британцу Джеку Дрейперу со счетом 4:6, 0:6.

Тьен

Лернер тем временем тоже близок к дебюту в топ-60 — эту неделю он начал в статусе 66-й ракетки мира.

Американец тоже успел впечатлить в этом году, и именно по этой причине его поражение от аргентинца Мариано Навоне на старте «тысячника» в Индиан-Уэллс стало большим разочарованием.

Особенно с учетом того, что в конце февраля Тьен дошел до четвертьфинала в Акапулько. Во втором круге 19-летний теннисист одержал уверенную победу над второй ракеткой мира Сашей Зверевым (6:3, 6:4).

Но, безусловно, главным успехом Тьена в этом году пока остается выход в 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии. Во втором раунде он переиграл Даниила Медведева в эпичном пятисетовом матче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.46, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: бразилец и американец добились внушительного прогресса за последние шесть месяцев. Правда, Тьен при этом все равно находится в тени Фонсеки. В принципе, это логично, все-таки Жоао уже успел выиграть турнир категории ATP 250 (стал чемпионом на грунте в Буэнос-Айресе).

Кроме того, в конце прошлого сезона Фонсека дважды обыграл Тьена на молодежном Итоговом турнире.

Несмотря на это, все равно считаем, что в данном случае лучше выбрать ставку без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.