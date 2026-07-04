прогноз на матч третьего круга Уимблдона, ставка за 1.96

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Мертенс

Элиза вышла в третий раунд британского мэйджора второй год подряд и шестой раз в карьере.

В прошлом сезоне бельгийская теннисистка обыграла на этой стадии Элину Свитолину, после чего уступила в 1/8 финала Арине Соболенко.

В первом круге текущего турнира Мертенс разгромила немку Татьяну Марию — 6:2, 6:4.

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Во втором раунде 30-летняя бельгийка совершила камбэк в матче против представительницы Узбекистана Марии Тимофеевой — 2:6, 6:3, 6:0.

В прошлом месяце Мертенс не смогла пройти второй раунд на травяных турнирах в Хертогенбосе, Берлине и Бад-Хомбурге.

На уровне «Больших шлемов» лучшим результатом Мертенс в этом году пока остается выход в 1/8 финала Australian Open.

Рыбакина

Елена шестой год подряд вышла в третий круг Уимблдона.

В 2022-м она стала чемпионкой британского мэйджора, в 2023-м дошла до четвертьфинала, а в 2024-м — до полуфинала.

В первом матче на этой неделе Рыбакина обыграла француженку Лоис Буассон — 6:4, 1:6, 6:3.

Во втором круге чемпионка Australian Open-2026 одержала победу над американкой Кэти Макнелли — 6:1, 6:2.

Рыбакина слабо провела июньские турниры на траве. На «пятисотнике» в Лондоне она проиграла в четвертьфинале Кэти Бултер, а в Берлине уступила во втором круге Александре Эале.

Кроме того, перед этим Елена провалила Ролан Гаррос. В столице Франции она сенсационно проиграла украинке Юлии Стародубцевой.

Рыбакина выиграла 34 из 44-х матчей в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 4.25, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Елена выиграла семь из восьми матчей против бельгийской теннисистки.

Их предыдущая встреча состоялась в январе в рамках 1/8 финала Australian Open и завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:1, 6:3.

Вероятно, Рыбакина снова обыграет Мертенс, но на этот раз соперница возьмет больше четырех геймов.

1.96 Победа Рыбакиной + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Мертенс — Рыбакина принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.