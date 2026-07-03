прогноз на матч третьего круга Уимблдона, ставка за 1.94

Болгарин Григор Димитров сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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Димитров

Григор в первом круге одержал победу над австралийцем Дэйном Суини — 7:6, 6:3, 7:5.

Во втором раунде болгарский теннисист выиграл у чеха Якуба Меншика — 7:6, 4:6, 7:5, 6:3.

Димитров второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

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До этой недели его лучшим результатом в 2026-м был четвертьфинал на турнире ATP 250.

В этом году Димитров провел 23 матча. На этом отрезке у него лишь восемь побед и 15 поражений.

Григор долго восстанавливался после серьезной травмы грудных мышц, полученной в прошлом году в матче против Янника Синнера в 1/8 финала Уимблдона.

После 2022 года Димитров пока ни разу не проигрывал на британском мэйджоре раньше 1/8 финала.

Берреттини

Маттео вышел в третий круг Уимблдона впервые с 2023 года.

В первом раунде итальянский теннисист обыграл швейцарца Стэна Вавринку в матче с четырьмя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6, 7:6.

Во втором круге Берреттини одержал француза Артура Фиса — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.

С учетом того, что он пропустил все июньские турниры на траве, результаты Берреттини на этой неделе стали сюрпризом.

Маттео не играл в прошлом месяце из-за травмы, полученной в матче против Маттео Арнальди в 1/4 финала Ролан Гаррос.

В 2021 году Берреттини дошел до финала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.13, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.71.

Прогноз: оба теннисиста здорово играют на траве, когда их ничего не беспокоит. По всей видимости, сейчас именно такая ситуация — Берреттини и Димитрову удалось как следует подготовиться к Уимблдону. Соответственно, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.94 Тотал геймов больше 42,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Димитров — Берреттини позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 42,0 за 1.94.