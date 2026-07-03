Болгарин Григор Димитров сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.
Димитров
Григор в первом круге одержал победу над австралийцем Дэйном Суини — 7:6, 6:3, 7:5.
Во втором раунде болгарский теннисист выиграл у чеха Якуба Меншика — 7:6, 4:6, 7:5, 6:3.
Димитров второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.
До этой недели его лучшим результатом в 2026-м был четвертьфинал на турнире ATP 250.
В этом году Димитров провел 23 матча. На этом отрезке у него лишь восемь побед и 15 поражений.
Григор долго восстанавливался после серьезной травмы грудных мышц, полученной в прошлом году в матче против Янника Синнера в 1/8 финала Уимблдона.
После 2022 года Димитров пока ни разу не проигрывал на британском мэйджоре раньше 1/8 финала.
Берреттини
Маттео вышел в третий круг Уимблдона впервые с 2023 года.
В первом раунде итальянский теннисист обыграл швейцарца Стэна Вавринку в матче с четырьмя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6, 7:6.
Во втором круге Берреттини одержал француза Артура Фиса — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.
С учетом того, что он пропустил все июньские турниры на траве, результаты Берреттини на этой неделе стали сюрпризом.
Маттео не играл в прошлом месяце из-за травмы, полученной в матче против Маттео Арнальди в 1/4 финала Ролан Гаррос.
В 2021 году Берреттини дошел до финала на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.13, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.71.
Прогноз: оба теннисиста здорово играют на траве, когда их ничего не беспокоит. По всей видимости, сейчас именно такая ситуация — Берреттини и Димитрову удалось как следует подготовиться к Уимблдону. Соответственно, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 42,0 за 1.94.