Сможет ли Зверев выйти в 1/8 финала Уимблдона?

прогноз на матч третьего круга Уимблдона, ставка за 1.96

Немец Александр Зверев сыграет против американца Маркоса Гирона в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Гирон

Маркос впервые в карьере вышел в третий раунд британского мэйджора.

До этого американский теннисист пять лет подряд проигрывал во втором круге Уимблдона.

В первом матче на текущем турнире Гирон одержал победу над Корантеном Муте — 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

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Во втором круге его соперником был еще один представитель Франции — Кантен Алис. На этот раз американцу не понадобился дополнительный сет — 7:6, 6:3, 6:4.

Гирон успел сыграть на трех травяных турнирах перед Уимблдоном.

В Штутгарте он дошел до второго круга, а в Лондоне и Истборне проиграл в первом раунде. При этом на британских турнирах Маркос попал в основную сетку только как лаки-лузер.

Среди лучших результатов Гирона в этом сезоне — выход в полуфинал на турнирах в Гонконге и Окленде.

Зверев

Саша седьмой раз в карьере вышел в третий круг британского мэджора.

При этом Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором он не проходил дальше 1/8 финала.

В первом раунде Зверев одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.

Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.

Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле.

На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Зверев провел уже 50 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 40 побед и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Зверев спокойно обыграет американца. На победу Гирона можно поставить за 10.00.

Прогноз: Саша выиграл четыре предыдущих матча против Гирона. При этом ранее он дважды побеждал американца на траве.

В 2024-м Зверев разгромил Маркоса во втором круге Уимблдона — 6:2, 6:1, 6:4.

Вероятно, немецкий теннисист продлит серию побед над американским теннисистом.

1.96 Победа Зверева + тотал геймов больше 33,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Гирон — Зверев позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 33,5 за 1.96.