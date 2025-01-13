Дрейпер
В прошлом году Джек перед австралийским мэйджором дошел до финала в Аделаиде.
На этот раз британский теннисист решил не играть перед Australian Open, ограничившись лишь самостоятельной подготовкой и тренировочными матчами.
В прошедшем сезоне Дрейпер добился существенного прогресса, о чем свидетельствует в том числе и его дебют в топ-15.
В 2024-м Дрейпер выиграл турнир в Штутгарте, дошел до полуфинала на US Open и стал чемпионом «пятисотника» в Вене.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Также стоит отметить, что на престижном травяном турнире в Лондоне Джек одержал победу над двукратным чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом.
Навоне
Мариано тем временем впервые сыграет в основной сетке Australian Open.
В отличие от предыдущего сезона, на этот раз аргентинскому теннисисту не пришлось участвовать в квалификации.
Дело в том, что Навоне по итогам 2024-го закрепился в топ-50. Но здесь важно учитывать, что он взлетел в рейтинге исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.
На остальных покрытиях Навоне играет значительно хуже. В прошлом году латиноамериканец провел на харде девять матчей, в которых одержал лишь две победы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Дрейпер легко подтвердит статус фаворита. На победу Навоне можно поставить за 11.75.
Прогноз: скорее всего, Джек спокойно обыграет аргентинского теннисиста. Вполне вероятно, что британец одержит разгромную победу.
- 1.93Фоньини — Димитров: прогноз и ставкаЗавтра в 08:00
- 1.92Синнер — Джарри: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 2.41Коккинакис — Сафиуллин: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-8,5) за 2.00.