Британец Джек Дрейпер сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 января, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

В прошлом году Джек перед австралийским мэйджором дошел до финала в Аделаиде.

На этот раз британский теннисист решил не играть перед Australian Open, ограничившись лишь самостоятельной подготовкой и тренировочными матчами.

В прошедшем сезоне Дрейпер добился существенного прогресса, о чем свидетельствует в том числе и его дебют в топ-15.

В 2024-м Дрейпер выиграл турнир в Штутгарте, дошел до полуфинала на US Open и стал чемпионом «пятисотника» в Вене.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Также стоит отметить, что на престижном травяном турнире в Лондоне Джек одержал победу над двукратным чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом.

Навоне

Мариано тем временем впервые сыграет в основной сетке Australian Open.

В отличие от предыдущего сезона, на этот раз аргентинскому теннисисту не пришлось участвовать в квалификации.

Дело в том, что Навоне по итогам 2024-го закрепился в топ-50. Но здесь важно учитывать, что он взлетел в рейтинге исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

На остальных покрытиях Навоне играет значительно хуже. В прошлом году латиноамериканец провел на харде девять матчей, в которых одержал лишь две победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Дрейпер легко подтвердит статус фаворита. На победу Навоне можно поставить за 11.75.

Прогноз: скорее всего, Джек спокойно обыграет аргентинского теннисиста. Вполне вероятно, что британец одержит разгромную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-8,5) за 2.00.