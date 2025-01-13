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    Сможет ли Дрейпер разгромить Навоне?

    Дрейпер — Навоне. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Открытый чемпионат Австралии 13 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Навоне
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 января, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дрейпер

    В прошлом году Джек перед австралийским мэйджором дошел до финала в Аделаиде.

    На этот раз британский теннисист решил не играть перед Australian Open, ограничившись лишь самостоятельной подготовкой и тренировочными матчами.

    В прошедшем сезоне Дрейпер добился существенного прогресса, о чем свидетельствует в том числе и его дебют в топ-15.

    В 2024-м Дрейпер выиграл турнир в Штутгарте, дошел до полуфинала на US Open и стал чемпионом «пятисотника» в Вене.

    Прогнозы и ставки на Australian Open

    Также стоит отметить, что на престижном травяном турнире в Лондоне Джек одержал победу над двукратным чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом.

    Навоне

    Мариано тем временем впервые сыграет в основной сетке Australian Open.

    В отличие от предыдущего сезона, на этот раз аргентинскому теннисисту не пришлось участвовать в квалификации.

    Дело в том, что Навоне по итогам 2024-го закрепился в топ-50. Но здесь важно учитывать, что он взлетел в рейтинге исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

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    На остальных покрытиях Навоне играет значительно хуже. В прошлом году латиноамериканец провел на харде девять матчей, в которых одержал лишь две победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Дрейпер легко подтвердит статус фаворита. На победу Навоне можно поставить за 11.75.

    Прогноз: скорее всего, Джек спокойно обыграет аргентинского теннисиста. Вполне вероятно, что британец одержит разгромную победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-8,5) за 2.00.

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    Дрейпер — Навоне: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.01.2025. Прогнозы на теннис. Сможет ли Дрейпер разгромить Навоне?
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