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    Касаткина проиграет 16-летней австралийке?

    Джонс — Касаткина. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Аделаиде 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джонс — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против австралийки Эмерсон Джонс во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джонс — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джонс

    Начнем с того, что Эмерсон всего лишь 16 лет, но она уже находится в топ-500.

    Эту неделю австралийская теннисистка начала в статусе 371-й ракетки мира. В ее возрасте это серьезное достижение.

    Но самое интересное заключается в том, что на старте турнира в Аделаиде Джонс преподнесла сенсацию, обыграв соперницу из топ-50.

    Прогнозы на теннис

    Эмерсон неожиданно легко выиграла у китаянки Синьюй Ван — 6:4, 6:0. По всей видимости, юная Джонс действительно талантлива.

    Касаткина

    Дарья тем временем в первом раунде легко выиграла у Оливии Гадеки.

    Вопреки ожиданиям, российская теннисистка отдала австралийке лишь пять геймов — 6:2, 6:3.
    В этом матче Касаткина почти не ошибалась на подаче (отдала лишь гейм) и здорово играла на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов.

    На прошлой неделе Касаткина не очень удачно выступила на «пятисотнике» в Брисбене — после победы над Пейтон Стернс проиграла будущей финалистке Полину Кудерметовой.

    При этом в решающем сете матча против Кудерметовой она вела 4:0 и 5:2, но все равно позволила сопернице совершить камбэк.

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    В прошлом году Касаткина дошла в Аделаиде до финала. Теперь она должна повторить этот результат, чтобы остаться в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джонс в этом матче можно поставить за 4.70, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: и все-таки мы рискнем предположить, что Дарья обойдется без драмы в предстоящем матче. Австралийка, может, и талантлива, но также надо учитывать, что у нее пока минимальный опыт выступлений на таком уровне. Касатакина выиграет, правда, не факт, что счет будет чересчур разгромным.

    Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.

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    Джонс — Касаткина: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на теннис. Касаткина проиграет 16-летней австралийке?
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