Хуркач
Хуберт завершил год за пределами топ-10 — сейчас он 16-й в рейтинге. Главной причиной падения стала травма колена, которую поляк получил во время Уимблдона.
Первоначальные опасения подтвердились — Хуркач явно поспешил с возвращением на корт. Уже в начале августа он играл в Монреале, а потом поехал в Цинциннати.
На Открытом чемпионате США Хуркач проиграл во втором круге австралийцу Джордану Томпсону.
Позже Хуркач прошел только раунд в Токио и не выиграл ни одного матча в Париже.
Одна из интриг нового сезона заключается в том, что с некоторых пор Хуркач тренируется под руководством легендарного Ивана Лендла.
Рууд
Каспер тем временем уже сыграл один матч на текущем турнире, и надо признать, что он приятно удивил.
Норвежский теннисист одержал победу над Томашем Махачем — 7:6, 5:7, 6:4.
Рууд в этом матче показал в целом хороший теннис — и на подаче, и на приеме. В решающей партии он позволил чеху сделать один брейк, но при этом сам взял на подаче соперника два гейма.
В общем, Рууд неплохо подготовился к сезону. С мотивацией, которая часто подводит бывшую вторую ракетку мира, похоже, тоже нет проблем.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.01, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: поляк и норвежец вряд ли разочаруют болельщиков, их матч может получиться весьма интересным и затяжным. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет.
- 1.92Чжан — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.20Циципас — Шевченко: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.95Легечка — Руне: прогноз и ставкаЗавтра в 09:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.