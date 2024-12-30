Поляк Хуберт Хуркач сыграет против норвежца Каспера Рууда в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберт завершил год за пределами топ-10 — сейчас он 16-й в рейтинге. Главной причиной падения стала травма колена, которую поляк получил во время Уимблдона.

Первоначальные опасения подтвердились — Хуркач явно поспешил с возвращением на корт. Уже в начале августа он играл в Монреале, а потом поехал в Цинциннати.

На Открытом чемпионате США Хуркач проиграл во втором круге австралийцу Джордану Томпсону.

Позже Хуркач прошел только раунд в Токио и не выиграл ни одного матча в Париже.

Прогнозы на теннис

Одна из интриг нового сезона заключается в том, что с некоторых пор Хуркач тренируется под руководством легендарного Ивана Лендла.

Рууд

Каспер тем временем уже сыграл один матч на текущем турнире, и надо признать, что он приятно удивил.

Норвежский теннисист одержал победу над Томашем Махачем — 7:6, 5:7, 6:4.

Рууд в этом матче показал в целом хороший теннис — и на подаче, и на приеме. В решающей партии он позволил чеху сделать один брейк, но при этом сам взял на подаче соперника два гейма.

В общем, Рууд неплохо подготовился к сезону. С мотивацией, которая часто подводит бывшую вторую ракетку мира, похоже, тоже нет проблем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.01, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: поляк и норвежец вряд ли разочаруют болельщиков, их матч может получиться весьма интересным и затяжным. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.