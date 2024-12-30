2-й таймЛестер — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай Гюндоган«Лестер» — «Манчестер Сити». Онлайн Мохамед СалахСборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским «Милан»«Милан» — «Рома». Онлайн
  • 18:54
    • «Наполи» взял три очка в матче с «Венецией»
  • 16:27
    • «Спартак» выиграл у «Витязя» в КХЛ
  • 15:45
    • Источник: Мудрику укололи стволовые клетки коровы в колено в сборной Украины
  • 15:12
    • «Реал» может приобрести защитника «Тоттенхэма»
  • 14:42
    • «Динамо» отклонило предложение «Ботафого» по Бителло
  • 14:34
    • Футбольный клуб «Сахалин» прекратит существование
  • 14:16
    • Рамос хочет вернуться в «Реал»
    Все новости спорта

    Сможет ли Рууд выиграть у Хуркача?

    Хуркач — Рууд. Ставка (к. 1.95) и прогноз на United Cup 30 декабря 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Хуберт Хуркач Прогнозы на Каспер Рууд
    Прогноз и ставки на Хуркач — Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против норвежца Каспера Рууда в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хуркач

    Хуберт завершил год за пределами топ-10 — сейчас он 16-й в рейтинге. Главной причиной падения стала травма колена, которую поляк получил во время Уимблдона.

    Первоначальные опасения подтвердились — Хуркач явно поспешил с возвращением на корт. Уже в начале августа он играл в Монреале, а потом поехал в Цинциннати.

    На Открытом чемпионате США Хуркач проиграл во втором круге австралийцу Джордану Томпсону.

    Позже Хуркач прошел только раунд в Токио и не выиграл ни одного матча в Париже.

    Прогнозы на теннис

    Одна из интриг нового сезона заключается в том, что с некоторых пор Хуркач тренируется под руководством легендарного Ивана Лендла.

    Рууд

    Каспер тем временем уже сыграл один матч на текущем турнире, и надо признать, что он приятно удивил.

    Норвежский теннисист одержал победу над Томашем Махачем — 7:6, 5:7, 6:4.

    Рууд в этом матче показал в целом хороший теннис — и на подаче, и на приеме. В решающей партии он позволил чеху сделать один брейк, но при этом сам взял на подаче соперника два гейма.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В общем, Рууд неплохо подготовился к сезону. С мотивацией, которая часто подводит бывшую вторую ракетку мира, похоже, тоже нет проблем.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.01, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: поляк и норвежец вряд ли разочаруют болельщиков, их матч может получиться весьма интересным и затяжным. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Риу Аве — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фаренсе — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Катанзаро — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Юве Стабия — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Читтаделла — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дерби — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сампдория — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хуркач — Рууд: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд выиграть у Хуркача?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры