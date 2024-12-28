ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне Слот «Ливерпулю» на заметку. 10 самых страшных провалов в титульной гонке после Рождества Габриэл Мартинелли«Арсенал» — «Ипсвич». Онлайн Алехандро ГарначоРеволюция отменяется. Гарначо, «новый Роналдиньо», «Мясник» и еще три игрока, которые только мешают Амориму спасать «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Кудерметова обыграет Сонмез и выйдет в основную сетку в Брисбене?

    Сонмез — Кудерметова. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Брисбене 28 декабря 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Полина Кудерметова
    Прогноз и ставки на Сонмез — Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции во втором раунде квалификации турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 28 декабря, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонмез — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сонмез

    Зейнеп стала одним из открытий прошедшего сезона, по итогам которого ей удалось прорваться в топ-100. Сейчас она занимает в рейтинге 88-е место.

    Теннисистка из Турции мощно провела осеннюю часть минувшего сезона. Безусловно, главным событием стал ее сенсационная победа на турнире в мексиканской Мериде.

    В решающем матче Сонмез не оставила шансов американке Энн Ли (6:2, 6:1). В полуфинале 22-летняя теннисистка выиграла у россиянки Алины Корнеевой.

    Также стоит отметить, что в сентябре Зейнеп дошла до четвертьфинала в Монастире (Тунис), а в октябре прошла квалификацию и выиграла один матч на «пятисотнике» в Токио.

    Прогнозы на теннис

    В квалификации текущего турнира в Брисбене Сонмез в первом раунде не оставила шансов россиянке Екатерине Макаровой — 6:1, 6:0. Матч продолжался всего лишь 49 минут.

    Кудерметова

    Полина тем временем тоже подтвердила, что ее осенние успехи не были случайностью.

    На старте квалификации российская теннисистка спокойно переиграла австралийку Астру Шарму — 6:3, 6:2.

  • Мирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
  • Возможно, уже в следующем году состав топ-10 в WTA будет наполовину российским
  • 23/12/2024

    • Прежде всего, порадовала уверенная игра Кудерметовой на подаче — соперница взяла на приеме лишь один гейм.

    Кудерметова занимает 107-е место в рейтинге WTA. В сентябре Полина дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Сеуле. Во втором раунде она обыграла Екатерину Александрову.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Еще одним серьезным успехом 21-летней Кудерметовой стал выход в полуфинал турнира WTA 250 в мексиканской Мериде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонмез в этом матче можно поставить за 1.57, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: в начале 2024-го Полина проиграла Зейнеп на турнире ITF в Трнаве (Словакия). В том матче соперница чуть лучше провела третий сет. Скорее всего, на этот раз девушкам тоже не хватит двух партий. Здесь будет серьезная борьба за место в основной сетке престижного турнира.

    Но мы также считаем, что Кудерметова способна взять реванш у Сонмез. Россиянка добилась серьезного прогресса за последние несколько месяцев.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Чжан — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Перт Глори — Макартур
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч ОАЭ — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кувейт — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч АХ Лёвен — Беерсхот-Вильрейк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.76
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  4.30
  • Прогноз на матч Брайтон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Андерлехт — Дендер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сент-Трейден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сонмез — Кудерметова: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова обыграет Сонмез и выйдет в основную сетку в Брисбене?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры