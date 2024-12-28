Россиянка Полина Кудерметова сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции во втором раунде квалификации турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 28 декабря, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонмез — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сонмез

Зейнеп стала одним из открытий прошедшего сезона, по итогам которого ей удалось прорваться в топ-100. Сейчас она занимает в рейтинге 88-е место.

Теннисистка из Турции мощно провела осеннюю часть минувшего сезона. Безусловно, главным событием стал ее сенсационная победа на турнире в мексиканской Мериде.

В решающем матче Сонмез не оставила шансов американке Энн Ли (6:2, 6:1). В полуфинале 22-летняя теннисистка выиграла у россиянки Алины Корнеевой.

Также стоит отметить, что в сентябре Зейнеп дошла до четвертьфинала в Монастире (Тунис), а в октябре прошла квалификацию и выиграла один матч на «пятисотнике» в Токио.

Прогнозы на теннис

В квалификации текущего турнира в Брисбене Сонмез в первом раунде не оставила шансов россиянке Екатерине Макаровой — 6:1, 6:0. Матч продолжался всего лишь 49 минут.

Кудерметова

Полина тем временем тоже подтвердила, что ее осенние успехи не были случайностью.

На старте квалификации российская теннисистка спокойно переиграла австралийку Астру Шарму — 6:3, 6:2.

Прежде всего, порадовала уверенная игра Кудерметовой на подаче — соперница взяла на приеме лишь один гейм.

Кудерметова занимает 107-е место в рейтинге WTA. В сентябре Полина дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Сеуле. Во втором раунде она обыграла Екатерину Александрову.

Еще одним серьезным успехом 21-летней Кудерметовой стал выход в полуфинал турнира WTA 250 в мексиканской Мериде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонмез в этом матче можно поставить за 1.57, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: в начале 2024-го Полина проиграла Зейнеп на турнире ITF в Трнаве (Словакия). В том матче соперница чуть лучше провела третий сет. Скорее всего, на этот раз девушкам тоже не хватит двух партий. Здесь будет серьезная борьба за место в основной сетке престижного турнира.

Но мы также считаем, что Кудерметова способна взять реванш у Сонмез. Россиянка добилась серьезного прогресса за последние несколько месяцев.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой за 2.28.