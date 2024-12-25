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    Рублев снова проиграет Рууду?

    Рууд — Рублев. Ставка (к. 2.07) и прогноз на выставочный турнира в Макао 25 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в рамках выставочного матча в Макао. Встреча пройдет 25 декабря, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рууд

    Каспер в первый день турнира одержал волевую победу над Кеем Нисикори — 4:6, 6:3, 10:6.

    На прошлой неделе Рууд стал участником выставочного турнира в Абу-Даби. Но сразу надо отметить, что там был максимально облегченный формат — теннисисты проводили односетовые матчи.

    В первом матче Рууд выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко (6:4), а во втором одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом (6:3).

    Прогнозы на теннис

    В общем, всё у Рууда хорошо, готовится к сезону, играет в свое удовольствие и параллельно зарабатывает неплохие деньги.

    Рублев

    Андрей тоже начал в Макао с победы — выиграл у китайца Цзюньчэна Шана.

    В отличие от Рууда, Рублев обыграл своего соперника в рамках двух сетов — 6:3, 6:4.

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    • На прошлой неделе Рублев тоже побывал в Абу-Даби. Более того, там его команда стала победителем выставочного турнира.

    При этом Андрей выиграл сразу четыре матча: россиянин Джорданом Томпсоном, Ником Кирьосом, Стефаносом Циципасом и Сумитом Нагалом.

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    Несмотря на то, что это всего лишь выставочные матчи, настрой Рублева не может не радовать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.79, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: Андрей ведет 6-3 в личных встречах с Каспером, но также стоит отметить, что в конце минувшего сезона он проиграл норвежцу на Итоговом турнире. Это было очень обидное поражение. Не сомневаемся, что Рублев в предстоящем матче постарается взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.07.

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