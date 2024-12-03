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    Сможет ли Бюрель взять реванш у Наэф?

    Бюрель — Наэф. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Анже 3 ноября 2024 года

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    Клара Бюрель
    Француженка Клара Бюрель сыграет против швейцарки Селин Наэф в первом круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бюрель — Наэф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бюрель

    Клара, может быть, и хотела бы отдохнуть на этой неделе, но делов том, что ей ни в коем случае нельзя пропускать турнир в Анже.

    В прошлом году она стала здесь чемпионкой, поэтому теперь ей предстоит защищать титул и 125 очков.

    Уходящий сезон получился для Бюрель не самым успешным, несмотря на то, что она по-прежнему находится в топ-100. В текущей версии рейтинга француженка занимает 73-е место.

    Но и провальным 2024-й для Бюрель тоже не стал. Например, в начале года она выиграла по два матча в Брисбене и на Australian Open, а потом дошла до четвертьфинала в Линце и Страсбурге.

    Прогнозы на теннис

    Во второй половине сезона лучшим результатом 23-летней Бюрель стал четвертьфинал в Кливленде.

    Наэф

    Селин в этом году ставила перед собой цель попасть в топ-100, и в какой-то момент она даже была близка к этому. Но прямо сейчас швейцарка — 166-я ракетка мира.

    Впрочем, эту девушку все равно ни в коем случае нельзя недооценивать.

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    • У Наэф действительно был спад в середине сезона, но к заключительному отрезку она снова набрала оптимальную форму.

    В октябре 19-летняя Наэф дошла до полуфинала на турнирах ITF в Реймсе и Пуатье и до четвертьфинала в Братиславе.

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    Ноябрь тоже получился успешным, Селин остановилась в шаге от финала в Нанте и взяла титул в Петанже (Люксембурге).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бюрель в этом матче можно поставить за 2.02, победу Наэф букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: ранее в этом году Селин спокойно переиграла Клару на грунте в Сен-Мало — 6:3, 6:3. С учетом недавних результатов швейцарки логично предположить, что у француженки снова будут проблемы. Но на этот раз матч, скорее всего, получится более напряженным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

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    Бюрель — Наэф: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бюрель взять реванш у Наэф?
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