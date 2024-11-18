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    Сможет ли Басилашвили пройти первый круг в Иокогаме?

    Додиг — Басилашвили. Ставка (к. 2.06) и прогноз на «челленджер» в Иокогаме 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Додиг — Басилашвили
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    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против хорвата Матея Додига в первом круге «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 18 ноября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Додиг — Басилашвили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Додиг

    Несмотря на все усилия, в этом году Матею пока так и не удалось дебютировать в топ-200. Сейчас он занимает в рейтинге 269-е место.

    Но хорватский теннисист все равно продемонстрировал прогресс.

    Достаточно сказать, что Додиг начинал год на «фьючерсах», но с марта регулярно играет на «челленджерах».

    При этом на домашних турнирах в Сплите и Загребе 19-летний Додиг дошел до полуфинала.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на харде Додиг играл значительно меньше и не так успешно, как на грунте.

    Басилашвили

    Николоз тем временем тоже находится за пределами топ-200 — сейчас он 214-й.

    Грузинский теннисист, как известно, потерял чуть ли не два года карьеры из-за проблем в личной жизни.

    В прошлом году Басилашвили провел лишь 23 матча и при этом одержал лишь четыре победы.

    В этом сезоне бывшая 16-я ракетка мира сыграл уже под 90 матчей — 54 раза выиграла и 33 раза уступил.

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    Но тут важно учитывать, что сейчас Басилашвили приходится выступать исключительно на «челленджерах».

    Лучшим результатом Николоза в 2024-м стала победа на ноябрьском турнире в Сеуле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Додига в этом матче можно поставить за 2.81, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 1.39.

    Прогноз: вполне вероятно, что Николоз воспользуется тем, что у соперника пока минимальный опыт выступлений на харде. Рискнем предположить, что грузину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Басилашвили в двух сетах за 2.06.

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    Додиг — Басилашвили: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Басилашвили пройти первый круг в Иокогаме?
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