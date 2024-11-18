Додиг
Несмотря на все усилия, в этом году Матею пока так и не удалось дебютировать в топ-200. Сейчас он занимает в рейтинге 269-е место.
Но хорватский теннисист все равно продемонстрировал прогресс.
Достаточно сказать, что Додиг начинал год на «фьючерсах», но с марта регулярно играет на «челленджерах».
При этом на домашних турнирах в Сплите и Загребе 19-летний Додиг дошел до полуфинала.
Также стоит отметить, что на харде Додиг играл значительно меньше и не так успешно, как на грунте.
Басилашвили
Николоз тем временем тоже находится за пределами топ-200 — сейчас он 214-й.
Грузинский теннисист, как известно, потерял чуть ли не два года карьеры из-за проблем в личной жизни.
В прошлом году Басилашвили провел лишь 23 матча и при этом одержал лишь четыре победы.
В этом сезоне бывшая 16-я ракетка мира сыграл уже под 90 матчей — 54 раза выиграла и 33 раза уступил.
Но тут важно учитывать, что сейчас Басилашвили приходится выступать исключительно на «челленджерах».
Лучшим результатом Николоза в 2024-м стала победа на ноябрьском турнире в Сеуле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Додига в этом матче можно поставить за 2.81, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: вполне вероятно, что Николоз воспользуется тем, что у соперника пока минимальный опыт выступлений на харде. Рискнем предположить, что грузину хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Басилашвили в двух сетах за 2.06.