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    Чжэн обыграет Паолини и выйдет в полуфинал Итогового турнира?

    Паолини — Чжэн. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Итоговый турнир WTA 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Чжэн
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    Циньвэнь Чжэн
    Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против итальянки Жасмин Паолини в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 6 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Паолини

    Жасмин в первом туре одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счетом 7:6, 6:4.

    Именно благодаря этому результату теннисистка из Казахстана продолжает борьбу за место в полуфинале.

    Во втором туре финалистка Ролан Гаррос и Уимблдона проиграла Арине Соболенко — 3:6, 5:7.

    Если в первом сете борьбы почти не было, то во втором Паолини даже вела с брейком.

    Прогнозы на теннис

    Понятно, что белоруска легко отыгралась, но также стоит отметить, что Паолини достойно провела матч против первой ракетки мира.

    Чжэн

    Циньвэнь тоже выиграла один из двух предыдущих матчей.

    Как и Паолини, китаянка тоже одержала победу над Рыбакиной — 7:6, 3:6, 6:1.

    Первые два сеты получились тяжелейшими, тогда как на решающий у теннисистки из Казахстана просто не осталось сил, в чем она призналась сразу после матча.

    Чжэн стала всего лишь второй теннисисткой из Китая, выигравшей матч на Итоговом турнире. Первой была Ли На, бывшая вторая ракетка мира.

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    Но при этом Циньвэнь может стать первой китаянкой, которая выиграет 50 матчей за сезон. На данный момент у нее 49 побед в этом году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 3.20, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: китаянка ведет 3-0 в личных встречах с итальянкой. Ранее в этом году Циньвэнь выиграла у Жасмин на «тысячнике» в Ухане. Тогда девушки провели три сета. Скорее всего, предстоящий матч, учитывая его важность, тоже получится напряженным. Но при этом мы считаем, что Паолини снова проиграет.

    Рекомендуемая ставка: побежа Чжэн + тотал геймов больше 18,5 за 1.99.

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    Паолини — Чжэн: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на теннис. Чжэн обыграет Паолини и выйдет в полуфинал Итогового турнира?
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