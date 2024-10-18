Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 18 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шевченко

Это почти целое событие — Саша на втором турнире подряд выиграл не менее двух матчей.

После очень затяжного спада это действительно можно считать большим успехом для 23-летнего теннисиста, который ранее представлял Россию, а теперь играет под флагом Казахстана.

В первом круге Шевченко одержал победу над 36-летним Михаилом Кукушкиным в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

Прогнозы на теннис

В следующем матче Шевченко выиграл у Аслана Карацева — 6:1, 6:7, 7:5. Тут ему чуть-чуть повезло все-таки: в конце второго сета россиянин подвернул голеностон, что наверняка могло сказаться на его игре в решающей партии.

Серундоло

Франсиско на этой неделе оказался в числе сеяных, благодаря чему начал сразу со второго раунда.

В первом матче аргентинский теннисист одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 7:6.

В начале месяца Серундоло не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Шанхае. К этому моменту мы еще вернемся.

Кроме того, Серундоло не лучшим образом выступил в Пекине, проиграв во втором круге Карену Хачанову (6:7, 6:7).

Но также стоит добавить, что Франсиско выиграл у Джека Дрейпера в рамках Кубка Дэвиса и одержал победу над Каспером Руудом на Кубке Лейвера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.24, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: в начале октября аргентинец уступил Саше в Шанхае со счетом 6:7, 5:7. Скорее всего, их новая встреча получится не менее напряженной, но не факт, что на этот раз выиграет представитель Казахстана.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.