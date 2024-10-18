Александр Шевченко (Россия)
Франсиско Черундоло
Шевченко
Это почти целое событие — Саша на втором турнире подряд выиграл не менее двух матчей.
После очень затяжного спада это действительно можно считать большим успехом для 23-летнего теннисиста, который ранее представлял Россию, а теперь играет под флагом Казахстана.
В первом круге Шевченко одержал победу над 36-летним Михаилом Кукушкиным в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.
В следующем матче Шевченко выиграл у Аслана Карацева — 6:1, 6:7, 7:5. Тут ему чуть-чуть повезло все-таки: в конце второго сета россиянин подвернул голеностон, что наверняка могло сказаться на его игре в решающей партии.
Серундоло
Франсиско на этой неделе оказался в числе сеяных, благодаря чему начал сразу со второго раунда.
В первом матче аргентинский теннисист одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 7:6.
В начале месяца Серундоло не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Шанхае. К этому моменту мы еще вернемся.
Кроме того, Серундоло не лучшим образом выступил в Пекине, проиграв во втором круге Карену Хачанову (6:7, 6:7).
Но также стоит добавить, что Франсиско выиграл у Джека Дрейпера в рамках Кубка Дэвиса и одержал победу над Каспером Руудом на Кубке Лейвера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.24, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.65.
Прогноз: в начале октября аргентинец уступил Саше в Шанхае со счетом 6:7, 5:7. Скорее всего, их новая встреча получится не менее напряженной, но не факт, что на этот раз выиграет представитель Казахстана.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.