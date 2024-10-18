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    Шевченко снова обыграет Серундоло?

    Шевченко — Серундоло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Алматы 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Серундоло
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 18 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Алма-Ата. Мужчины 18 Октября 2024 года

    Александр Шевченко (Россия)

  • Алма-Ата. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 10:30 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Шевченко

    Это почти целое событие — Саша на втором турнире подряд выиграл не менее двух матчей.

    После очень затяжного спада это действительно можно считать большим успехом для 23-летнего теннисиста, который ранее представлял Россию, а теперь играет под флагом Казахстана.

    В первом круге Шевченко одержал победу над 36-летним Михаилом Кукушкиным в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    В следующем матче Шевченко выиграл у Аслана Карацева — 6:1, 6:7, 7:5. Тут ему чуть-чуть повезло все-таки: в конце второго сета россиянин подвернул голеностон, что наверняка могло сказаться на его игре в решающей партии.

    Серундоло

    Франсиско на этой неделе оказался в числе сеяных, благодаря чему начал сразу со второго раунда.

    В первом матче аргентинский теннисист одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 7:6.

    В начале месяца Серундоло не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Шанхае. К этому моменту мы еще вернемся.

    Кроме того, Серундоло не лучшим образом выступил в Пекине, проиграв во втором круге Карену Хачанову (6:7, 6:7).

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    Но также стоит добавить, что Франсиско выиграл у Джека Дрейпера в рамках Кубка Дэвиса и одержал победу над Каспером Руудом на Кубке Лейвера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.24, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.65.

    Прогноз: в начале октября аргентинец уступил Саше в Шанхае со счетом 6:7, 5:7. Скорее всего, их новая встреча получится не менее напряженной, но не факт, что на этот раз выиграет представитель Казахстана.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Шевченко — Серундоло: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко снова обыграет Серундоло?
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