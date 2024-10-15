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    Норри продлит серию побед над Кецмановичем?

    Норри — Кецманович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Стокгольме 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Кецманович
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 15 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Норри

    Кэмерон на прошлой неделе вернулся в тур после неприятной травмы предплечья, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

    Свои первые матчи после паузы британский теннисист провел на «челленджере» во французском Роане.

    Начало получилось неплохим — Норри выиграл у Этьенна Донне и Стефано Травальи, после чего уступил Люке Ван Ашу (6:1, 5:7, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Скорее всего, на этой неделе от Норри не стоит ждать чего-то серьезного. После такой травмы ему будет сложно сходу играть в свой лучший теннис.

    Кецманович

    Для Миомира турнир в Стокгольме очень важен в контексте рейтинга. На этой неделе ему предстоит защищать прошлогодний полуфинал в шведской столице.

    Но, судя по недавним результатам, на этот раз сербу будет сложно добраться до полуфинала.

    После Уимблдона, на котором он дошел до третьего круга, Кецманович пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Более того, в четырех случаях Кецманович не прошел даже первый раунд.

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    На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Миомир после победы над Ринки Хиджикатой проиграл Алексею Попырину (3:6, 2:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.84, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.96.

    Прогноз: Кэм ведет 3-0 в личных встречах с Миомиром, но с учетом того, что британец совсем недавно вернулся после травмы, все-такие есть смысл не трогать ставки на исход. Скорее всего, Норри и Кецманович проведут сложный, нервный матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Норри — Кецманович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на теннис. Норри продлит серию побед над Кецмановичем?
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