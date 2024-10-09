Пол
Томми второй год подряд дошел в Шанхае до четвертого раунда. В прошлый раз он проиграл на этой стадии россиянину Андрею Рублеву.
Текущий турнир американский теннисист начал с разгромной победы над итальянцем Фабио Фоньини — 6:1, 6:3.
После этого Пол выиграл у Алехандро Табило, совершив один из самых эпичных камбэков сезона, — 6:7, 7:6, 6:2.
Пол не только проиграл первый сет, но и уступал 1:5 во втором, но в итоге — победил.
Чилиец дважды не подал на матч, в том числе при счете 5:2 — здесь у него было сразу пять матчболов.
Лучшим результатом Томми в 2024-м на уровне «Мастерсов» пока остается выход в полуфинал в Индиан-Уэллс.
Махач
Томаш тем временем прошел минимум два раунда на третьем турнире подряд, благодаря чему уже на следующей неделе может дебютировать в топ-30.
Как и Пол, чех попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче Махач с трудом выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокины — 1:6, 7:6, 6:4.
Дальше была почти разгромная победа над Александаром Вукичем, который перед этим остановил Каспера Рууда. В отличи от норвежца, Махач отдал австралийцу лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.57, победу Махача букмекеры предлагают за 2.40.
Прогноз: у Томми остались не самые приятные воспоминания после предыдущей встречи с чехом — в конце сентября он уступил Томашу в Токио. Махач тогда вырвал победу на тай-брейке третьего сета.
- 2.72Циципас — Медведев: прогноз и ставкаЗавтра в 08:00
- 2.12Алькарас — Монфис: прогноз и ставкаЗавтра в 09:00
- 2.01Синнер — Шелтон: прогноз и ставкаЗавтра в 07:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Скорее всего, вторая серия этого противостояния тоже понравится, прежде всего, нейтральным зрителям. Здесь точно не придется скучать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.