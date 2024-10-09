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    Пол и Махач снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Пол — Махач. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Махач
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против чеха Томаша Махача в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пол

    Томми второй год подряд дошел в Шанхае до четвертого раунда. В прошлый раз он проиграл на этой стадии россиянину Андрею Рублеву.

    Текущий турнир американский теннисист начал с разгромной победы над итальянцем Фабио Фоньини — 6:1, 6:3.

    После этого Пол выиграл у Алехандро Табило, совершив один из самых эпичных камбэков сезона, — 6:7, 7:6, 6:2.

    Пол не только проиграл первый сет, но и уступал 1:5 во втором, но в итоге — победил.

    Чилиец дважды не подал на матч, в том числе при счете 5:2 — здесь у него было сразу пять матчболов.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Томми в 2024-м на уровне «Мастерсов» пока остается выход в полуфинал в Индиан-Уэллс.

    Махач

    Томаш тем временем прошел минимум два раунда на третьем турнире подряд, благодаря чему уже на следующей неделе может дебютировать в топ-30.

    Как и Пол, чех попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче Махач с трудом выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокины — 1:6, 7:6, 6:4.

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    Дальше была почти разгромная победа над Александаром Вукичем, который перед этим остановил Каспера Рууда. В отличи от норвежца, Махач отдал австралийцу лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.57, победу Махача букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: у Томми остались не самые приятные воспоминания после предыдущей встречи с чехом — в конце сентября он уступил Томашу в Токио. Махач тогда вырвал победу на тай-брейке третьего сета.

    Скорее всего, вторая серия этого противостояния тоже понравится, прежде всего, нейтральным зрителям. Здесь точно не придется скучать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Пол — Махач: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Пол и Махач снова дойдут до решающего тай-брейка?
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