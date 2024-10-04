Француз Гаэль Монфис сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баэс

Себастьян в этом сезоне закрепился в топ-30, поэтому даже на крупных турнирах он очень часто стартует сразу со второго раунда.

Как и ожидалось, аргентинец не очень успешно проводит серию турниров на харде. На этом покрытии ему все-таки не так комфортно, как на грунте.

В августе Баэс выиграл по одному матчу на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open, а также не прошел первый раунд в Уинстон-Сейлеме, где в прошлом сезоне сенсационно завоевал титул.

Прогнозы на теннис

В сентябре 23-летний Баэс провел лишь один матч — проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 3:6) в рамках Кубка Дэвиса.

Монфис

Гаэль тем временем выиграл в первом круге у боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 6:3.

Как и ожидалось, здесь французу почти не пришлось напрягаться — соперник постоянно помогал ему своими ошибками.

На прошлой неделе Монфис не прошел ни раунда в Пекине, однако здесь ему просто не повезло с соперником — уже в первом матче 38-летнему теннисисту пришлось играть против Даниила Медведева (3:6, 4:6).

После Олимпиады Монфис выиграл больше одного матча только на «Мастерсе» в Цинциннати — здесь он добрался до третьего круга. При этом во втором раунде бывшая шестая ракетка мира выиграл у Карлоса Алькараса (4:6, 7:6, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.91, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: в прошлом году Гаэль выиграл у Себастьяна на «Ролан Гаррос» в тяжелейшем пятисетовом матче. Скорее всего, на харде у француза будет еще меньше проблем. Мощный, атлетичный теннис соперника станет серьезной проблемой для Баэса.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса в двух сетах за 2.07.