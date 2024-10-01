Итальянец Янник Синнер сыграет против китайца Бу Юнчаокете в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Юнчаокете, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник продолжает демонстрировать невероятные возможности своей нервной систему.

Несмотря на все недавние события, он все равно умудряется находить в себе силы концентрироваться на теннисе.

Как известно, на днях стало известно, что WADA решило подать апелляцию по допинговому делу Синнеру. Агентство будет требовать для итальянца до двух лет дисквалификации.

Подробно об этой истории мы рассказывали в специальном тексте, который находится прямо под этим предложением.

В четвертьфинале Синнер одержал победу над Иржи Легечкой — 6:2, 7:6. Несмотря на все старания, чеху так и не удалось взять не приеме хотя бы гейм.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах первая ракетка мира выиграл у чилийца Николаса Харри (4:6, 6:3, 6:1) и россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 6:2, 6:3).

Юнчаокете

Китайский теннисист тем временем впервые в карьере добился столько серьезного результата на турнире ATP.

Благодаря выходу в полуфинал в Пекине Юнчаокете дебютирует в топ-70. Эту неделю он начал в статусе 96-й ракетки мира.

В первом круге Юнчаокете остановил 19-летнего соотечественника Цзюньчэна Шана, который на прошлой неделе выиграл турнир в Чэнду.

Дальше была почти разгромная победа над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:2, 6:4.

Ну а главным событием стала победа 22-летнего Бу над Андреем Рублевым — 7:5, 6:4. В понедельник россиянину сначала пришлось доиграть матч против Алехандро Давидовича-Фокины, после чего его ждала встреча с китайцем.

Но стоит признать, что это не главная причина провала — Юнчаокете действительно сыграл на очень высоком уровне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.14, победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 6.70.

Прогноз: китаец в этом году добился внушительного прогресса, но в данном случае у него нет ни малейших шансов на успех. Янник наверняка не ожидал, что у него будет такой соперник по полуфиналу.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.92.