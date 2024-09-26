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    Кристиан сможет оформить путевку во второй круг?

    Бондар — Кристиан. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч в Пекине 26 сентября 2024 года

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    Жаклин Кристиан
    Венгерка Ана Бондар и румынка Жаклин Кристиан встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Бондар — Кристиан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ана Бондар

    Несмотря на то, что уровень игры Бондар падает от сезона к сезону, но даже в таком положении она умудряется завоевывать титулы.

    Несколько месяцев назад венгерская теннисистка смогла завоевать титул в немецком Гамбурге, разобравшись в финале с весьма непростой голландкой Аранчей Рус.

    За четыре последних матча Ана смогла победить всего лишь раз и на турнире в Пекине она будет не в самых лучших кондициях.

    В поединке против Кристиан котировки на победу венгерки незначительно ниже, чем на успех румынской спортсменки, и Бондар точно будет бороться за проход во второй круг.

    Жаклин Кристиан

    Этот сезон для Кристиан однозначно можно назвать успешным, поскольку румынская теннисистка постепенно начала попадать в основные сетки крупных турниров.

    Прогнозы на теннис

    До того, чтобы начать выигрывать турниры она ещё не добралась, однако качество демонстрируемого тенниса повышается от матча к матчу.

    Начало осени выдалось не очень удачным, поскольку румынка проиграла четыре матча подряд и приехала в Пекин с продолжающейся серией без побед.

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    В игре против венгерки Бондар она видится однозначной фавориткой матча. Если не случится ничего экстраординарного, то румынка должна уверенно забирать предстоящий матч себе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бондар — 2.13, победа Кристиан — 1.72.

    Прогноз: У Кристиан больше шансов оказаться во втором круге китайских соревнований

    Ставка: П2 за 1.72

    Альтернативный прогноз: В поединке будет борьба, которая может затянуться надолго

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.53

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    Бондар — Кристиан: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Кристиан сможет оформить путевку во второй круг?
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