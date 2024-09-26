Венгерка Ана Бондар и румынка Жаклин Кристиан встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Бондар — Кристиан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ана Бондар

Несмотря на то, что уровень игры Бондар падает от сезона к сезону, но даже в таком положении она умудряется завоевывать титулы.

Несколько месяцев назад венгерская теннисистка смогла завоевать титул в немецком Гамбурге, разобравшись в финале с весьма непростой голландкой Аранчей Рус.

За четыре последних матча Ана смогла победить всего лишь раз и на турнире в Пекине она будет не в самых лучших кондициях.

В поединке против Кристиан котировки на победу венгерки незначительно ниже, чем на успех румынской спортсменки, и Бондар точно будет бороться за проход во второй круг.

Жаклин Кристиан

Этот сезон для Кристиан однозначно можно назвать успешным, поскольку румынская теннисистка постепенно начала попадать в основные сетки крупных турниров.

Прогнозы на теннис

До того, чтобы начать выигрывать турниры она ещё не добралась, однако качество демонстрируемого тенниса повышается от матча к матчу.

Начало осени выдалось не очень удачным, поскольку румынка проиграла четыре матча подряд и приехала в Пекин с продолжающейся серией без побед.

В игре против венгерки Бондар она видится однозначной фавориткой матча. Если не случится ничего экстраординарного, то румынка должна уверенно забирать предстоящий матч себе.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бондар — 2.13, победа Кристиан — 1.72.

Прогноз: У Кристиан больше шансов оказаться во втором круге китайских соревнований

Ставка: П2 за 1.72

Альтернативный прогноз: В поединке будет борьба, которая может затянуться надолго

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.53