Ана Бондар
Несмотря на то, что уровень игры Бондар падает от сезона к сезону, но даже в таком положении она умудряется завоевывать титулы.
Несколько месяцев назад венгерская теннисистка смогла завоевать титул в немецком Гамбурге, разобравшись в финале с весьма непростой голландкой Аранчей Рус.
За четыре последних матча Ана смогла победить всего лишь раз и на турнире в Пекине она будет не в самых лучших кондициях.
В поединке против Кристиан котировки на победу венгерки незначительно ниже, чем на успех румынской спортсменки, и Бондар точно будет бороться за проход во второй круг.
Жаклин Кристиан
Этот сезон для Кристиан однозначно можно назвать успешным, поскольку румынская теннисистка постепенно начала попадать в основные сетки крупных турниров.
До того, чтобы начать выигрывать турниры она ещё не добралась, однако качество демонстрируемого тенниса повышается от матча к матчу.
Начало осени выдалось не очень удачным, поскольку румынка проиграла четыре матча подряд и приехала в Пекин с продолжающейся серией без побед.
В игре против венгерки Бондар она видится однозначной фавориткой матча. Если не случится ничего экстраординарного, то румынка должна уверенно забирать предстоящий матч себе.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бондар — 2.13, победа Кристиан — 1.72.
Прогноз: У Кристиан больше шансов оказаться во втором круге китайских соревнований
- 1.87Блинкова — Мухова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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- 1.72Дарт — Таусон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: П2 за 1.72
Альтернативный прогноз: В поединке будет борьба, которая может затянуться надолго
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.53