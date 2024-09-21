Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в рамках Кубка Лейвера. Матч пройдет 21 сентября в Берлине, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша пятый раз в карьере сыграет на Кубке Лейвера и впервые с 2021 года.

Примечательно, что в предыдущих случаях он за все время проиграл здесь лишь один матч. Это говорит о том, что у немецкого теннисиста нет проблем с мотивацией даже на выставочных турнирах, где можно неплохо заработать.

К слову, на Кубке Лейвера в этом году победители получат по 250 тысяч евро, а проигравшие — в два раза меньше.

Прогнозы на теннис

Кто-кто, а Зверев точно приложит максимум усилий, чтобы самый жирный кусок призового фонда достался игрокам сборной Европы.

Фриц

Тейлор тем временем третий год подряд и четвертый раз в карьере приглашен на Кубок Лейвера.

На этот раз Фриц приехал сюда в статусе финалиста Открытого чемпионата США.

В этом году американец впервые дошел до финала на турнире «Большого шлема». В решающем матче на домашнем мэйджоре Фриц проиграл Яннику Синнеру (3:6, 4:6, 5:7).

Зато перед этим он выдал впечатляющую серию побед, обыграв в том числе Зверева, Маттео Берреттини, Каспера Рууда и Фрэнсиса Тиафо.

Сложно сказать, что будет дальше, но с такой игрой, как в Нью-Йорке, Фриц в ближайшее время точно не выпадет из топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.72, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: в этом году Саша сначала выиграл у Тейлора на грунтовом «Мастерсе» в Риме, а потом уступил американцу на Уимблдоне.

Безусловно, Зверев настроен на реванш, но против Фрица сейчас опасно ставить. Рискнем предположить, что теннисисты проведут сразу два сета с тай-брейками.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.07.