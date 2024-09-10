Француз Бенуа Пэр сыграет против британца Джейкоба Фирнли в первом круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пэр — Фирнли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пэр

Бенуа всё еще в туре, хотя уже сложно понять, для чего он продолжает играть. Эту неделю француз начал в статусе всего лишь 263-й ракетки мира.

В текущем сезоне Пэр провел 34 матча, в которых одержал всего лишь 10 побед.

Более-менее достойно в 2024-м Пэр провел только один турнир — январский «челленджер» в Новой Каледонии. Здесь он дошел до четвертьфинала.

Прогнозы на теннис

Еще одним позитивным моментом стал выход во второй круг травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте.

Пэр выиграл только один из шести последних матчей.

Фирнли

Про Джейкоба теннисный мир узнал совсем недавно. В начале июля он выиграл один сет в матче против Новака Джоковича на Уимблдоне.

Причем это был уже второй круг. В первом британец одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом, после чего его остановил семикратный чемпион британского мэйджора.

В конце июля Фирнли подтвердил, что его действительно не стоит недооценивать. До сих пор никому неизвестный теннисист дошел до полуфинала на «челленджере» в Чикаго. Здесь собрался очень приличный состав участников.

Ну а в начале августа 23-летний Фирнли стал победителем «челленджера» в американском Линкольне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пэра в этом матче можно поставить за 4.60, победу Фирнли букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: ну, учитывая недавние результаты британца, логично предположить, что он спокойно переиграет давно потерявшего мотивацию француза.

Рекомендуемая ставка: победа Фирнли + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.