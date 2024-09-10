Пэр
Бенуа всё еще в туре, хотя уже сложно понять, для чего он продолжает играть. Эту неделю француз начал в статусе всего лишь 263-й ракетки мира.
В текущем сезоне Пэр провел 34 матча, в которых одержал всего лишь 10 побед.
Более-менее достойно в 2024-м Пэр провел только один турнир — январский «челленджер» в Новой Каледонии. Здесь он дошел до четвертьфинала.
Еще одним позитивным моментом стал выход во второй круг травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте.
Пэр выиграл только один из шести последних матчей.
Фирнли
Про Джейкоба теннисный мир узнал совсем недавно. В начале июля он выиграл один сет в матче против Новака Джоковича на Уимблдоне.
Причем это был уже второй круг. В первом британец одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом, после чего его остановил семикратный чемпион британского мэйджора.
В конце июля Фирнли подтвердил, что его действительно не стоит недооценивать. До сих пор никому неизвестный теннисист дошел до полуфинала на «челленджере» в Чикаго. Здесь собрался очень приличный состав участников.
Ну а в начале августа 23-летний Фирнли стал победителем «челленджера» в американском Линкольне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пэра в этом матче можно поставить за 4.60, победу Фирнли букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: ну, учитывая недавние результаты британца, логично предположить, что он спокойно переиграет давно потерявшего мотивацию француза.
- 2.98Пуй — Эмери: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.94Крунич — Рахимова: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.87Кудерметова — Викери: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Рекомендуемая ставка: победа Фирнли + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.