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    Пэр снова проиграет?

    Пэр — Фирнли: прогноз и ставка — 10.09.2024

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    Прогноз и ставки на Пэр — Фирнли
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    Бенуа Пэр
    Француз Бенуа Пэр сыграет против британца Джейкоба Фирнли в первом круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пэр — Фирнли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пэр

    Бенуа всё еще в туре, хотя уже сложно понять, для чего он продолжает играть. Эту неделю француз начал в статусе всего лишь 263-й ракетки мира.

    В текущем сезоне Пэр провел 34 матча, в которых одержал всего лишь 10 побед.

    Более-менее достойно в 2024-м Пэр провел только один турнир — январский «челленджер» в Новой Каледонии. Здесь он дошел до четвертьфинала.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним позитивным моментом стал выход во второй круг травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте.

    Пэр выиграл только один из шести последних матчей.

    Фирнли

    Про Джейкоба теннисный мир узнал совсем недавно. В начале июля он выиграл один сет в матче против Новака Джоковича на Уимблдоне.

    Причем это был уже второй круг. В первом британец одержал победу над испанцем Алехандро Моро-Каньясом, после чего его остановил семикратный чемпион британского мэйджора.

    В конце июля Фирнли подтвердил, что его действительно не стоит недооценивать. До сих пор никому неизвестный теннисист дошел до полуфинала на «челленджере» в Чикаго. Здесь собрался очень приличный состав участников.

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    Ну а в начале августа 23-летний Фирнли стал победителем «челленджера» в американском Линкольне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пэра в этом матче можно поставить за 4.60, победу Фирнли букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: ну, учитывая недавние результаты британца, логично предположить, что он спокойно переиграет давно потерявшего мотивацию француза.

    Рекомендуемая ставка: победа Фирнли + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.

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    Пэр — Фирнли: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на теннис. Пэр снова проиграет?
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