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    Рахимова продлит победную серию в Гвадалахаре?

    Крунич — Рахимова: прогноз и ставка — 10.09.2024

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    Прогноз и ставки на Крунич — Рахимова
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против сербки Александры Крунич в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крунич — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Крунич

    Эту неделю сербская теннисистка начала в конце третьей сотни рейтинга. Это последствия прошлого сезона, большую часть которого ей пришлось пропустить из-за травмы.

    В Гвадалахаре Александра пробилась в основную сетку через квалификацию.

    В решающем матче отбора Крунич одержала волевую победу над Ребеккой Марино из Канады.

    На прошлой неделе 31-летняя теннисистка прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — во втором круге ее остановила итальянка Мартина Тревизан (3:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    В Монтеррее бывшая 39-я ракетка мира тоже прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла китаянке Юэ Юань.

    Рахимова

    Камилла на прошлой неделе выиграла первый из двух турниров в Гвадалахаре.

    Да, это был турнир всего лишь категории WTA 125, но для россиянки это все равно серьезное событие.

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    • В решающем матче Рахимова одержала победу над немкой Татьяной Марией (6:3, 6:7, 6:3). В остальных раундах она не проиграла ни одного сета.

    Рахимова взяла первый титул с февраля 2023 года. Тогда он стала чемпионкой турнира ITF в мексиканском Ирапуато.

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    Также стоит отметить, что на Открытом чемпионате США Камилла очень достойно провела матч против Иги Свентек, сумев взять 10 геймов — 4:6, 6:7.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Крунич в этом матче можно поставить за 3.16, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: очевидно, что Камилла сейчас в отличной форме, поэтому рискнем предположить, что она продлит победную серию.

    Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 1.94.

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    Крунич — Рахимова: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на теннис. Рахимова продлит победную серию в Гвадалахаре?
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