Крунич
Эту неделю сербская теннисистка начала в конце третьей сотни рейтинга. Это последствия прошлого сезона, большую часть которого ей пришлось пропустить из-за травмы.
В Гвадалахаре Александра пробилась в основную сетку через квалификацию.
В решающем матче отбора Крунич одержала волевую победу над Ребеккой Марино из Канады.
На прошлой неделе 31-летняя теннисистка прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — во втором круге ее остановила итальянка Мартина Тревизан (3:6, 3:6).
В Монтеррее бывшая 39-я ракетка мира тоже прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла китаянке Юэ Юань.
Рахимова
Камилла на прошлой неделе выиграла первый из двух турниров в Гвадалахаре.
Да, это был турнир всего лишь категории WTA 125, но для россиянки это все равно серьезное событие.
В решающем матче Рахимова одержала победу над немкой Татьяной Марией (6:3, 6:7, 6:3). В остальных раундах она не проиграла ни одного сета.
Рахимова взяла первый титул с февраля 2023 года. Тогда он стала чемпионкой турнира ITF в мексиканском Ирапуато.
Также стоит отметить, что на Открытом чемпионате США Камилла очень достойно провела матч против Иги Свентек, сумев взять 10 геймов — 4:6, 6:7.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Крунич в этом матче можно поставить за 3.16, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: очевидно, что Камилла сейчас в отличной форме, поэтому рискнем предположить, что она продлит победную серию.
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Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 1.94.