Россиянка Камилла Рахимова сыграет против сербки Александры Крунич в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крунич — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Крунич

Эту неделю сербская теннисистка начала в конце третьей сотни рейтинга. Это последствия прошлого сезона, большую часть которого ей пришлось пропустить из-за травмы.

В Гвадалахаре Александра пробилась в основную сетку через квалификацию.

В решающем матче отбора Крунич одержала волевую победу над Ребеккой Марино из Канады.

На прошлой неделе 31-летняя теннисистка прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — во втором круге ее остановила итальянка Мартина Тревизан (3:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

В Монтеррее бывшая 39-я ракетка мира тоже прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла китаянке Юэ Юань.

Рахимова

Камилла на прошлой неделе выиграла первый из двух турниров в Гвадалахаре.

Да, это был турнир всего лишь категории WTA 125, но для россиянки это все равно серьезное событие.

В решающем матче Рахимова одержала победу над немкой Татьяной Марией (6:3, 6:7, 6:3). В остальных раундах она не проиграла ни одного сета.

Рахимова взяла первый титул с февраля 2023 года. Тогда он стала чемпионкой турнира ITF в мексиканском Ирапуато.

Также стоит отметить, что на Открытом чемпионате США Камилла очень достойно провела матч против Иги Свентек, сумев взять 10 геймов — 4:6, 6:7.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крунич в этом матче можно поставить за 3.16, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: очевидно, что Камилла сейчас в отличной форме, поэтому рискнем предположить, что она продлит победную серию.

Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 1.94.