Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Райли Опелки в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Опелка

Райли сыграет на домашнем мэйджоре впервые с 2021 года. Американцу пришлось пропустить почти два года из-за различных травм.

Свой первый турнир после возвращения Опелка провел на траве в Ньюпорте, где дошел до полуфинала.

С тех пор двухметровый теннисист выиграл лишь два матча — прошел первый круг в Атланте и Вашингтоне.

Прогнозы и ставки на US Open

На «Мастерсе» в Цинциннати Опелка проиграл в первом круге Бену Шелтону в матче с двумя тай-брейками, а в Уинстон-Сейлеме — бельгийцу Зизу Бергсу, который вырвал победу на решающем тай-брейке.

Музетти

Лоренцо тем временем провел лишь один турнир на харде перед «Шлемом» в Нью-Йорке.

Итальянец прошел лишь раунд на «Мастерсе» в Цинциннати — после победы над Николасом Харри проиграл Фрэнсису Тиафо со счетом 3:6, 2:6.

Есть подозрение, что Музетти устал после двух очень насыщенных месяцев и олимпийского турнира.

В июне Музетти дошел до полуфинала в Штутгарте и до финала в Лондоне, после чего остановился в шаге от решающего матча на Уимблдоне. Потом был финал в Умаге, а на Олимпиаде Лоренцо выиграл бронзовую медаль. После такого марафона вполне может начаться спад.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.84, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: если что, Райли ведет 3-0 в личных встречах с Лоренцо. Понятно, что пару лет назад итальянец только начинал свой путь в большом теннисе, но, скорее всего, у него и в предстоящем матче будут проблемы, в том числе из-за пушечной подачи американца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,5 за 1.94.