Ана Богдан
Аранча Рус
Ана Богдан
В середине сезона игра Богдан была просто чудовищной, поскольку румынка не могла победить на отрезке практически всего лета.
Но когда-то это все должно было закончиться, и неудовлетворительная серия прервалась как раз на прошлой неделе в Кливленде, где Ана начинала свое выступление со стадии квалификации.
В итоге Бондарь выиграла четыре поединка подряд смогла добраться до четвертьфинала турнира, где на её пути встала россиянка Потапова.
Матч против Рус будет максимально интересным, поскольку в нем сойдутся две примерно одинаковые по силам соперницы.
Аранча Рус
Голландка Рус в последний сезон значительно стабилизировала свою игру, хотя у неё наблюдались довольно серьезные проблемы с этим по карьере.
Практически на всех соревнованиях, где Аранча принимала участие, она не выбывала после первого сыгранного матча.
На одном из последних стартов в Гамбурге она так и вовсе смогла добраться до финала, но выиграть титул не смогла, поскольку в финале сильно оказалась венгерка Бондарь.
С Богдан вполне можно играть и выигрывать, но для этого нужно провести матч с минимумом невынужденных ошибок и максимумом концентрации.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Богдан — 1.74, победа Рус — 2.10.
Прогноз: Богдан является фавориткой встречи, но победа останется за Рус
- 2.36Сан — Бронцетти: прогноз и ставкаЗавтра в 23:30
- 1.81Александрова — Томова: прогноз и ставкаЗавтра в 23:30
- 2.05Тревизан — Таунсенд: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
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Ставка: П2 за 2.10
Альтернативный прогноз: Игра будет длительной, поскольку никто уступать в ней не захочет
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.26