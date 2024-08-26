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    Рус окажется более удачливой на старте турнира?

    Богдан — Рус. Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Аранча Рус
    Румынка Ана Богдан и голландка Аранча Рус встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Богдан — Рус, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Ана Богдан

  • Румыния
    •  Ана Богдан 23:30 Аранча Рус

    Аранча Рус

  • Нидерланды
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    Ана Богдан

    В середине сезона игра Богдан была просто чудовищной, поскольку румынка не могла победить на отрезке практически всего лета.

    Но когда-то это все должно было закончиться, и неудовлетворительная серия прервалась как раз на прошлой неделе в Кливленде, где Ана начинала свое выступление со стадии квалификации.

    В итоге Бондарь выиграла четыре поединка подряд смогла добраться до четвертьфинала турнира, где на её пути встала россиянка Потапова.

    Матч против Рус будет максимально интересным, поскольку в нем сойдутся две примерно одинаковые по силам соперницы.

    Аранча Рус

    Голландка Рус в последний сезон значительно стабилизировала свою игру, хотя у неё наблюдались довольно серьезные проблемы с этим по карьере.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Практически на всех соревнованиях, где Аранча принимала участие, она не выбывала после первого сыгранного матча.

    На одном из последних стартов в Гамбурге она так и вовсе смогла добраться до финала, но выиграть титул не смогла, поскольку в финале сильно оказалась венгерка Бондарь.

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    С Богдан вполне можно играть и выигрывать, но для этого нужно провести матч с минимумом невынужденных ошибок и максимумом концентрации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Богдан — 1.74, победа Рус — 2.10.

    Прогноз: Богдан является фавориткой встречи, но победа останется за Рус

    Ставка: П2 за 2.10

    Альтернативный прогноз: Игра будет длительной, поскольку никто уступать в ней не захочет

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.26

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    Богдан — Рус: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Рус окажется более удачливой на старте турнира?
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