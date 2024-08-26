Румынка Ана Богдан и голландка Аранча Рус встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Богдан — Рус, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ана Богдан

В середине сезона игра Богдан была просто чудовищной, поскольку румынка не могла победить на отрезке практически всего лета.

Но когда-то это все должно было закончиться, и неудовлетворительная серия прервалась как раз на прошлой неделе в Кливленде, где Ана начинала свое выступление со стадии квалификации.

В итоге Бондарь выиграла четыре поединка подряд смогла добраться до четвертьфинала турнира, где на её пути встала россиянка Потапова.

Матч против Рус будет максимально интересным, поскольку в нем сойдутся две примерно одинаковые по силам соперницы.

Аранча Рус

Голландка Рус в последний сезон значительно стабилизировала свою игру, хотя у неё наблюдались довольно серьезные проблемы с этим по карьере.

Прогнозы и ставки на US Open

Практически на всех соревнованиях, где Аранча принимала участие, она не выбывала после первого сыгранного матча.

На одном из последних стартов в Гамбурге она так и вовсе смогла добраться до финала, но выиграть титул не смогла, поскольку в финале сильно оказалась венгерка Бондарь.

С Богдан вполне можно играть и выигрывать, но для этого нужно провести матч с минимумом невынужденных ошибок и максимумом концентрации.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Богдан — 1.74, победа Рус — 2.10.

Прогноз: Богдан является фавориткой встречи, но победа останется за Рус

Ставка: П2 за 2.10

Альтернативный прогноз: Игра будет длительной, поскольку никто уступать в ней не захочет

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.26