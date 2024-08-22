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    Рус и Кесслер понадобится третий сет?

    Рус — Кесслер. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Кливленде 22 августа 2024 года

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    Аранча Рус
    Нидерландка Аранча Рус сыграет против американки Маккартни Кесслер в четвертьфинале турнира в Кливленде (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Кесслер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рус

    Аранча четвертый раз в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250.

    Правда, сразу стоит отметить, что больше двух матчей подряд на этом уровне нидерландская теннисистка в этом году пока не выигрывала.

    Текущий турнир Рус начала с победы над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:3, 7:6.

    Во втором раунде 95-я ракетка мира выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой — 6:3, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в первой половине августа Рус добралась до финала на грунтовом турнире WTA 125 в Гамбурге. Судя по всему, она сейчас в очень хорошей форме.

    Кесслер

    Маккартни тем временем не так давно дебютировала в топ-100. Это случилось после ее победы на турнире в Ландисвилле.

    Перед этим американка прошла квалификацию в Вашингтоне, но в первом круге проиграла чешке Мари Боузковой (4:6, 6:4, 2:6).

    Зато в Кливленде она сразу оказалась в основной сетке. В первом раунде Кесслер одержала победу над Катриной Скотт, а во втором выиграла у 37-й ракетки мира китаянки Синьюй Ван — 3:6, 6:4, 6:2.

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    В этом году 25-летняя Кесслер провела на харде 29 матчей — 21 победа и только восемь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рус в этом матче можно поставить за 1.74, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход. В данном случае сложно предположить, в чью пользу завершится матч. Но, скорее всего, девушки проведут очень нервную встречу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.

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    Рус — Кесслер. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Кливленде 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Рус — Кесслер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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