Нидерландка Аранча Рус сыграет против американки Маккартни Кесслер в четвертьфинале турнира в Кливленде (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Кесслер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рус

Аранча четвертый раз в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250.

Правда, сразу стоит отметить, что больше двух матчей подряд на этом уровне нидерландская теннисистка в этом году пока не выигрывала.

Текущий турнир Рус начала с победы над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:3, 7:6.

Во втором раунде 95-я ракетка мира выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой — 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в первой половине августа Рус добралась до финала на грунтовом турнире WTA 125 в Гамбурге. Судя по всему, она сейчас в очень хорошей форме.

Кесслер

Маккартни тем временем не так давно дебютировала в топ-100. Это случилось после ее победы на турнире в Ландисвилле.

Перед этим американка прошла квалификацию в Вашингтоне, но в первом круге проиграла чешке Мари Боузковой (4:6, 6:4, 2:6).

Зато в Кливленде она сразу оказалась в основной сетке. В первом раунде Кесслер одержала победу над Катриной Скотт, а во втором выиграла у 37-й ракетки мира китаянки Синьюй Ван — 3:6, 6:4, 6:2.

В этом году 25-летняя Кесслер провела на харде 29 матчей — 21 победа и только восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рус в этом матче можно поставить за 1.74, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход. В данном случае сложно предположить, в чью пользу завершится матч. Но, скорее всего, девушки проведут очень нервную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.