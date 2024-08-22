Рус
Аранча четвертый раз в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250.
Правда, сразу стоит отметить, что больше двух матчей подряд на этом уровне нидерландская теннисистка в этом году пока не выигрывала.
Текущий турнир Рус начала с победы над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:3, 7:6.
Во втором раунде 95-я ракетка мира выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой — 6:3, 6:3.
Также стоит отметить, что в первой половине августа Рус добралась до финала на грунтовом турнире WTA 125 в Гамбурге. Судя по всему, она сейчас в очень хорошей форме.
Кесслер
Маккартни тем временем не так давно дебютировала в топ-100. Это случилось после ее победы на турнире в Ландисвилле.
Перед этим американка прошла квалификацию в Вашингтоне, но в первом круге проиграла чешке Мари Боузковой (4:6, 6:4, 2:6).
Зато в Кливленде она сразу оказалась в основной сетке. В первом раунде Кесслер одержала победу над Катриной Скотт, а во втором выиграла у 37-й ракетки мира китаянки Синьюй Ван — 3:6, 6:4, 6:2.
В этом году 25-летняя Кесслер провела на харде 29 матчей — 21 победа и только восемь поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рус в этом матче можно поставить за 1.74, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход. В данном случае сложно предположить, в чью пользу завершится матч. Но, скорее всего, девушки проведут очень нервную встречу.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.