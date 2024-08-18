Россиянка Анастасия Павлюченкова и испанка Паула Бадоса Хиберт встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 18 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

За один игровой день Павлюченкова провела два матча и одержала в них победы. Сначала на «Мастерсе» в Цинциннати российская теннисистка выиграла у датчанки Каролин Возняцки (7:5, 6:4), а затем взяла вверх над китаянкой Циньвэнь Чжэн Чжэн (7:5, 6:1).

В матче против китаянки Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила три ошибки на подаче и выиграл три тай-брейка.

Прогнозы на теннис

Анастасия Павлюченкова набрала хороший ход на турнире. На самой ранней стадии турнира российская теннисистка выиграла у Майи Хаддад, причём победа оказалась волевой (4:6, 7:6, 6:3).

Анастасия Павлюченкова занимает 28 место в рейтинге WTA.

Бадоса

Испанская теннисистка на турнире в Цинциннати пока демонстрирует качественный теннис. Паула Бадоса Хиберт в трёх матчах не проиграла ни одного сета.

На «тысячнике» Бадоса добилась побед над американкой Пэйтон Стирнс (6:2, 7:5), россиянкой Анной Калинской (6:3, 6:2) и казашкой Юлией Путинцевой (6:4, 6:4).

Паула Бадоса Хиберт в рейтинге WTA занимает 37 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.43, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.86.

Прогноз: В январе 2024 теннисистки встречались между собой на турнире Большого шлема Australian Open. Это был матч второго круга, тогда испанской спортсменке удалось нанести крупное поражение россиянке (6:2, 6:3). История может повториться.

Рекомендуемая ставка: Фора Бадосы (-4) с коэффициентом 2.03.