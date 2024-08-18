Павлюченкова
За один игровой день Павлюченкова провела два матча и одержала в них победы. Сначала на «Мастерсе» в Цинциннати российская теннисистка выиграла у датчанки Каролин Возняцки (7:5, 6:4), а затем взяла вверх над китаянкой Циньвэнь Чжэн Чжэн (7:5, 6:1).
В матче против китаянки Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила три ошибки на подаче и выиграл три тай-брейка.
Анастасия Павлюченкова набрала хороший ход на турнире. На самой ранней стадии турнира российская теннисистка выиграла у Майи Хаддад, причём победа оказалась волевой (4:6, 7:6, 6:3).
Анастасия Павлюченкова занимает 28 место в рейтинге WTA.
Бадоса
Испанская теннисистка на турнире в Цинциннати пока демонстрирует качественный теннис. Паула Бадоса Хиберт в трёх матчах не проиграла ни одного сета.
На «тысячнике» Бадоса добилась побед над американкой Пэйтон Стирнс (6:2, 7:5), россиянкой Анной Калинской (6:3, 6:2) и казашкой Юлией Путинцевой (6:4, 6:4).
Паула Бадоса Хиберт в рейтинге WTA занимает 37 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.43, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.86.
Прогноз: В январе 2024 теннисистки встречались между собой на турнире Большого шлема Australian Open. Это был матч второго круга, тогда испанской спортсменке удалось нанести крупное поражение россиянке (6:2, 6:3). История может повториться.
- 1.95Синнер — Рублев: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.32Дрейпер — Руне: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.82Соболенко — Самсонова: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фора Бадосы (-4) с коэффициентом 2.03.