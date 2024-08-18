ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекса ГрассоШевченко, Фиро и еще 4 девушки, которые могут отобрать пояс UFC у Алексы Грассо «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Ламин ЯмальКаталонская драма: Ямаль станет MVP «Барселоны», Флик — главным разочарованием, а Виктор подвинет Левандовского
  • 16:28
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Ипсвич» в матче АПЛ
  • 16:21
    • Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Сможет ли Павлюченкова взять реванш у Бадосы?

    Павлюченкова — Бадоса. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч, Цинциннати, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Павлюченкова
    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Бадоса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова и испанка Паула Бадоса Хиберт встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 18 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Павлюченкова

    За один игровой день Павлюченкова провела два матча и одержала в них победы. Сначала на «Мастерсе» в Цинциннати российская теннисистка выиграла у датчанки Каролин Возняцки (7:5, 6:4), а затем взяла вверх над китаянкой Циньвэнь Чжэн Чжэн (7:5, 6:1).

    В матче против китаянки Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила три ошибки на подаче и выиграл три тай-брейка.

    Прогнозы на теннис

    Анастасия Павлюченкова набрала хороший ход на турнире. На самой ранней стадии турнира российская теннисистка выиграла у Майи Хаддад, причём победа оказалась волевой (4:6, 7:6, 6:3).

    Анастасия Павлюченкова занимает 28 место в рейтинге WTA.

    Бадоса

    Испанская теннисистка на турнире в Цинциннати пока демонстрирует качественный теннис. Паула Бадоса Хиберт в трёх матчах не проиграла ни одного сета.

  • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • Читайте по теме

    • На «тысячнике» Бадоса добилась побед над американкой Пэйтон Стирнс (6:2, 7:5), россиянкой Анной Калинской (6:3, 6:2) и казашкой Юлией Путинцевой (6:4, 6:4).

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Паула Бадоса Хиберт в рейтинге WTA занимает 37 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.43, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.86.

    Прогноз: В январе 2024 теннисистки встречались между собой на турнире Большого шлема Australian Open. Это был матч второго круга, тогда испанской спортсменке удалось нанести крупное поражение россиянке (6:2, 6:3). История может повториться.

    Рекомендуемая ставка: Фора Бадосы (-4) с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Свентек — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:24
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Павлюченкова — Бадоса: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Павлюченкова взять реванш у Бадосы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры