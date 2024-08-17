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    Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Жасмин Паолини Арина Соболенко Элина Свитолина
    Россиянка Мирра Андреева (24-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал тысячника в американском Цинциннати.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    В матче третьего круга она победила итальянку Жасмин Паолини (5) — 3:6, 6:3, 6:2.
    Игра длилась 2 часа 1 минуту. За это время Андреева выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

    На счету Паолини два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

    В четвертьфинале Мирра Андреева сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

    Прогнозы на теннис

    В еще одном матче белоруска Арина Соболенко (3) обыграла украинку Элину Свитолину (30) со счётом 7:5, 6:2 за 1 час 20 минут.

    Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. У Свитолиной пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

    В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.

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