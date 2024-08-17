Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Россиянка(24-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал тысячника в американском Цинциннати.

В матче третьего круга она победила итальянку Жасмин Паолини (5) — 3:6, 6:3, 6:2.

Игра длилась 2 часа 1 минуту. За это время Андреева выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету Паолини два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Мирра Андреева сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

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В еще одном матче белоруска Арина Соболенко (3) обыграла украинку Элину Свитолину (30) со счётом 7:5, 6:2 за 1 час 20 минут.

Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. У Свитолиной пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.