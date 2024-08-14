Каролин Долхайд
Выступления Долхайд по этому сезону нельзя назвать максимально удачными, хотя предпоследний старт в Вашингтоне ей однозначно можно занести в актив.
Там она добралась аж до полуфинала, где не смогла ничего сделать с испанкой Бадосой, которая в итоге и выиграла тот турнир.
Однако на следующем соревновании в Торонто теннисистка из США проиграла своей соотечественнице Анисимовой.
С Таунсенд вполне можно тягаться за проход в следующий круг, хотя Тэйлор тоже достаточно хороша в последнее время.
Тэйлор Таунсенд
На домашнем харде Таунсенд играет довольно хорошо практически всегда, и конец этого лета не является исключением.
На последнем турнире в Торонто американка забралась в четвертьфинал, попутно обыграв несколько довольно серьезных соперниц.
А соревнования в Цинциннати американка начинала со стадии квалификации и перед стартовой игрой основной сетки также смогла одержать две победы подряд.
В игре против Долхайд в рукаве Таунсенд есть довольно серьезный козырь, который выражается в двух победах личного противостояния между этими спортсменками.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Тэйлор в этом поединке: победа Долхайд — 2.90, победа Таунсенд — 1.42.
Прогноз: Таунсенд имеет больше шансов победить в предстоящем поединке
- 2.32Этчеверри — Арнальди: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.72Павлюченкова — Аддад Майа: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.79Боузкова — Френх: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.83
Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28