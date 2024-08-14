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    Таунсенд продолжит побеждать Долхайд?

    Долхайд — Таунсенд. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Тэйлор Таунсенд
    Две американки Каролин Долхайд и Тэйлор Таунсенд встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Долхайд — Таунсенд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Каролин Долхайд

    Выступления Долхайд по этому сезону нельзя назвать максимально удачными, хотя предпоследний старт в Вашингтоне ей однозначно можно занести в актив.

    Там она добралась аж до полуфинала, где не смогла ничего сделать с испанкой Бадосой, которая в итоге и выиграла тот турнир.

    Однако на следующем соревновании в Торонто теннисистка из США проиграла своей соотечественнице Анисимовой.

    С Таунсенд вполне можно тягаться за проход в следующий круг, хотя Тэйлор тоже достаточно хороша в последнее время.

    Тэйлор Таунсенд

    На домашнем харде Таунсенд играет довольно хорошо практически всегда, и конец этого лета не является исключением.

    Прогнозы на теннис

    На последнем турнире в Торонто американка забралась в четвертьфинал, попутно обыграв несколько довольно серьезных соперниц.

    А соревнования в Цинциннати американка начинала со стадии квалификации и перед стартовой игрой основной сетки также смогла одержать две победы подряд.

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    В игре против Долхайд в рукаве Таунсенд есть довольно серьезный козырь, который выражается в двух победах личного противостояния между этими спортсменками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Тэйлор в этом поединке: победа Долхайд — 2.90, победа Таунсенд — 1.42.

    Прогноз: Таунсенд имеет больше шансов победить в предстоящем поединке

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.83

    Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28

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    Долхайд — Таунсенд: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Таунсенд продолжит побеждать Долхайд?
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