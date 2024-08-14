Две американки Каролин Долхайд и Тэйлор Таунсенд встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Долхайд — Таунсенд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролин Долхайд

Выступления Долхайд по этому сезону нельзя назвать максимально удачными, хотя предпоследний старт в Вашингтоне ей однозначно можно занести в актив.

Там она добралась аж до полуфинала, где не смогла ничего сделать с испанкой Бадосой, которая в итоге и выиграла тот турнир.

Однако на следующем соревновании в Торонто теннисистка из США проиграла своей соотечественнице Анисимовой.

С Таунсенд вполне можно тягаться за проход в следующий круг, хотя Тэйлор тоже достаточно хороша в последнее время.

Тэйлор Таунсенд

На домашнем харде Таунсенд играет довольно хорошо практически всегда, и конец этого лета не является исключением.

Прогнозы на теннис

На последнем турнире в Торонто американка забралась в четвертьфинал, попутно обыграв несколько довольно серьезных соперниц.

А соревнования в Цинциннати американка начинала со стадии квалификации и перед стартовой игрой основной сетки также смогла одержать две победы подряд.

В игре против Долхайд в рукаве Таунсенд есть довольно серьезный козырь, который выражается в двух победах личного противостояния между этими спортсменками.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Тэйлор в этом поединке: победа Долхайд — 2.90, победа Таунсенд — 1.42.

Прогноз: Таунсенд имеет больше шансов победить в предстоящем поединке

Ставка: Ф2 (-4) за 1.83

Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28