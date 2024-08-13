Чилиец Алехандро Табило сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Табило — Дардери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Табило

Алехандро на прошлой неделе дошел до третьего круга на «тысячнике» в Монреале. С учетом его недавних успехов это вряд ли для кого-то стало сюрпризом.

В столице Квебека чилийский теннисист выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо и итальянца Лоренцо Сонего, после чего уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру (4:6, 3:6).

Примечательно, что в этом году Табило до сих пор не прошел ни раунда только на одном турнире с твердыми покрытием. В середине января он проиграл на старте Australian Open.

Прогнозы на теннис

Зато за несколько дней до этого Табило взял титул в новозеландском Окленде.

В 2024-м Алехандро выиграл на харде десять матчей из 14-ти.

Дардери

Лучано тем временем до сих пор провел на харде в текущем сезоне лишь три матча.

Один из них на прошлой неделе — на «Мастерсе» в Монреале итальянский теннисист сразу проиграл американцу Томми Полу.

Кроме того, Дардери не прошел квалификацию на Australian Open и уступил на старте «тысячника» в Майами.

В общем, Дердери один из тех, кто прорвался в топ-50 (эту неделю начал в статусе 34-й ракетки мира) исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.35, победу Дардери букмекеры предлагают за 3.22.

Прогноз: в начале года Алехандро выиграл у Лучано на турнире в Сантьяго со счетом 6:0, 7:5. Скорее всего, в предстоящем матче у чилийца тоже не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Табило в двух сетах за 1.96.