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    Табило обыграет Дардери с разгромным счетом?

    Табило — Дардери. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Алехандро Табило
    Чилиец Алехандро Табило сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Табило — Дардери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 13 Августа 2024 года

    Алехандро Табило

  • Чили
    •  Алехандро Табило 18:00 Luciano Darderi

    Luciano Darderi

  • Цинциннати. Мужчины
    •

    Табило

    Алехандро на прошлой неделе дошел до третьего круга на «тысячнике» в Монреале. С учетом его недавних успехов это вряд ли для кого-то стало сюрпризом.

    В столице Квебека чилийский теннисист выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо и итальянца Лоренцо Сонего, после чего уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру (4:6, 3:6).

    Примечательно, что в этом году Табило до сих пор не прошел ни раунда только на одном турнире с твердыми покрытием. В середине января он проиграл на старте Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    Зато за несколько дней до этого Табило взял титул в новозеландском Окленде.

    В 2024-м Алехандро выиграл на харде десять матчей из 14-ти.

    Дардери

    Лучано тем временем до сих пор провел на харде в текущем сезоне лишь три матча.

    Один из них на прошлой неделе — на «Мастерсе» в Монреале итальянский теннисист сразу проиграл американцу Томми Полу.

    Кроме того, Дардери не прошел квалификацию на Australian Open и уступил на старте «тысячника» в Майами.

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    В общем, Дердери один из тех, кто прорвался в топ-50 (эту неделю начал в статусе 34-й ракетки мира) исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.35, победу Дардери букмекеры предлагают за 3.22.

    Прогноз: в начале года Алехандро выиграл у Лучано на турнире в Сантьяго со счетом 6:0, 7:5. Скорее всего, в предстоящем матче у чилийца тоже не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Табило в двух сетах за 1.96.

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    Табило — Дардери: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Табило обыграет Дардери с разгромным счетом?
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