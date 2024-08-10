Россиянка Диана Шнайдер и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге WTA Торонто. Матч пройдёт 10 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гауфф

Коко Гауфф на турнире в канадском Торонто стартовала со второго круга. На этой стадии вторая ракетка планеты в двух сетаах обыграла китаянку Яфань Ван (6:4, 6:4). На корте теннисистки провели 1 час и 29 минут игрового времени.

По ходу матча теннисистка из США шесть раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибкок и выиграла четыре тай-брейков.

До старта в канадском турнире Коко Гауфф выступила на Олимпийских играх в Париже. В Франции американка дошла до 1/8 финала, где уступила хорватке Донне Векич (6:7, 2:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Ева Лис занимает 129 место.

Шнайдер

Диана Шнайдер одержала волевую победу во втором круге WTA в Торонто. На «тысячнике» россиянка нанесла поражение полячке Магдалене Френх (2:6, 6:3, 7:6).

На протяжении матча Диана Шнайдер выиграла три брейк-пойнта, один раз подала навылет и допустила четыре двойных ошибок.

Отметим, что российская спортсменка во втором сете отыграла брейк, а в третьем упустила его. За выход в четвертьфинал WTA 1000 в Торонто Шнайдер сразится с американкой Коко Гауфф.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 24 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.19, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 4.70.

Прогноз: Несмотрия на успешное выступление в Торонто, Диане Шнайдер будет сложно пробиться в четвертьфинал тысячника. Ставим на победу второй ракетки мира Коко Гауфф.

Рекомендуемая ставка: Индивидуальный тотал Коко Гауфф больше 12.5 с коэффициентом 2.12.