Мирра Андреева
Уверенности в собственных действиях у Мирры Андреевой прибавляется с каждой новой победой, а статус первой сеянной прибавляет россиянке статусности.
В первом матче румынского турнира ей пришлось играть против довольно крепкой белоруски Соснович, и победа была добыта максимально уверенная.
Преимущество Мирры было видно невооруженным глазом, а каждое выигранное очко поднимало юной россиянке настроение.
Матч против откровенно слабой Бошкович будет проходить на одной стороне корта, а добыча победы не займет много времени.
Леа Бошкович
Про Бошкович не особо много слышали к 24 года, но иногда она попадает в основные сетки турниров категории «челленджер».
В этом месяце она уже смогла забраться в полуфинал «фьючерса» в Риме, где проиграла россиянке Селехметьевой.
Последнюю неделю ей откровенно сопутствует удача, поскольку просто так без везения обыграть таких соперниц, как Тимофееева и Лепченко предельно тяжело.
Однако в мачте против Мирры у неё шансов на положительный исход встречи совсем мало, поскольку разница в классе несопоставимая.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Андреевой — 1.05, победа Бошкович — 9.90.
Прогноз: Андреева не заметит сопротивления со стороны Бошкович
- 1.80Аванесян — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.95Мартин — Шан: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Ставка: Ф1 (-7) за 1.90
Альтернативный прогноз: В этом матче случится разгром хорватки
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.94