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    Андреева разгромит малоизвестную хорватку?

    Андреева — Бошкович. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Яссах 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Бошкович
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева и хорватка Леа Бошкович встретятся в четвертьфинале турнира в Яссах. Матч пройдет 24 июля, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Бошкович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мирра Андреева

    Уверенности в собственных действиях у Мирры Андреевой прибавляется с каждой новой победой, а статус первой сеянной прибавляет россиянке статусности.

    В первом матче румынского турнира ей пришлось играть против довольно крепкой белоруски Соснович, и победа была добыта максимально уверенная.

    Преимущество Мирры было видно невооруженным глазом, а каждое выигранное очко поднимало юной россиянке настроение.

    Матч против откровенно слабой Бошкович будет проходить на одной стороне корта, а добыча победы не займет много времени.

    Леа Бошкович

    Про Бошкович не особо много слышали к 24 года, но иногда она попадает в основные сетки турниров категории «челленджер».

    Прогнозы на теннис

    В этом месяце она уже смогла забраться в полуфинал «фьючерса» в Риме, где проиграла россиянке Селехметьевой.

    Последнюю неделю ей откровенно сопутствует удача, поскольку просто так без везения обыграть таких соперниц, как Тимофееева и Лепченко предельно тяжело.

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    Однако в мачте против Мирры у неё шансов на положительный исход встречи совсем мало, поскольку разница в классе несопоставимая.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Андреевой — 1.05, победа Бошкович — 9.90.

    Прогноз: Андреева не заметит сопротивления со стороны Бошкович

    Ставка: Ф1 (-7) за 1.90

    Альтернативный прогноз: В этом матче случится разгром хорватки

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.94

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    Андреева — Бошкович: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на теннис. Андреева разгромит малоизвестную хорватку?
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