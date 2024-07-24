Россиянка Мирра Андреева и хорватка Леа Бошкович встретятся в четвертьфинале турнира в Яссах. Матч пройдет 24 июля, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Бошкович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мирра Андреева

Уверенности в собственных действиях у Мирры Андреевой прибавляется с каждой новой победой, а статус первой сеянной прибавляет россиянке статусности.

В первом матче румынского турнира ей пришлось играть против довольно крепкой белоруски Соснович, и победа была добыта максимально уверенная.

Преимущество Мирры было видно невооруженным глазом, а каждое выигранное очко поднимало юной россиянке настроение.

Матч против откровенно слабой Бошкович будет проходить на одной стороне корта, а добыча победы не займет много времени.

Леа Бошкович

Про Бошкович не особо много слышали к 24 года, но иногда она попадает в основные сетки турниров категории «челленджер».

Прогнозы на теннис

В этом месяце она уже смогла забраться в полуфинал «фьючерса» в Риме, где проиграла россиянке Селехметьевой.

Последнюю неделю ей откровенно сопутствует удача, поскольку просто так без везения обыграть таких соперниц, как Тимофееева и Лепченко предельно тяжело.

Однако в мачте против Мирры у неё шансов на положительный исход встречи совсем мало, поскольку разница в классе несопоставимая.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Андреевой — 1.05, победа Бошкович — 9.90.

Прогноз: Андреева не заметит сопротивления со стороны Бошкович

Ставка: Ф1 (-7) за 1.90

Альтернативный прогноз: В этом матче случится разгром хорватки

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.94