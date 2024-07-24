ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина» Илич не сделал работу над ошибками. «Рубин» разбил «Пари НН» в Нижнем Новгороде Аманда Лемос и Вирна ЯндиробаЯндироба финишировала Лемос, Гарсия разобрал Чоя. Обзор карда UFC Vegas 94
    Все новости спорта

    Шан обыграет американца Мартина с разгромным счетом?

    Мартин — Шан. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Атланте 24 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Мартин — Шан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Цзюньчэн Шан
    Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против американца Андреса Мартина в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 24 июля, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартин — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мартин

    Андрес занимает всего лишь 483-е место в рейтинге ATP. При этом выше 479-й строчки он до сих пор не поднимался.

    Но американцу даже в квалификации не пришлось участвовать — организаторы турнира в Атланте третий год подряд предоставили ему wild card.

    Примечательно, что в 2022-м Мартин выиграл в первом круге у австралийца Танаси Коккинакиса, а в 2023-м сразу уступил Кристоферу Юбэнксу.

    Мартин почти не играл в первой половине сезона. Свой первый турнир в 2024-м он провел только в конце мая.

    Прогнозы на теннис

    В начале июля 23-летний теннисист не смог пройти первый круг на «челленджере» в канадском Виннипеге.

    Шан

    Цзюньчэн тем временем попал в основную сетку через квалификацию.

    В отборе китайский теннисист выиграл у британца Лиама Броади и американца Джеффри Джона Вольфа.

    Несмотря на возраст, Шан демонстрирует очень качественный теннис на всех покрытиях.

    На данный момент он занимает в рейтинге 89-е место, но все идет к тому, что 19-летний представитель Поднебесной уже в этом сезоне дебютирует в топ-50.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Лучшим результатом Шана на харде в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Australian Open. Кроме того, в начале января он дошел до полуфинала в Гонконге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мартина в этом матче можно поставить за 5.15, победу Шана букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: вряд ли у талантливого китайца будут проблемы в этом матче. Вполне вероятно, что Цзюньчэн обыграет американца с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по геймам (-4,5) за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Бассольс — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жакмо — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Галан — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Аванесян — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Данилович — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фетт — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Андреева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Карацев — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Паневежис — Ягеллония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мартин — Шан: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на теннис. Шан обыграет американца Мартина с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры