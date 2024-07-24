Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против американца Андреса Мартина в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 24 июля, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартин — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартин

Андрес занимает всего лишь 483-е место в рейтинге ATP. При этом выше 479-й строчки он до сих пор не поднимался.

Но американцу даже в квалификации не пришлось участвовать — организаторы турнира в Атланте третий год подряд предоставили ему wild card.

Примечательно, что в 2022-м Мартин выиграл в первом круге у австралийца Танаси Коккинакиса, а в 2023-м сразу уступил Кристоферу Юбэнксу.

Мартин почти не играл в первой половине сезона. Свой первый турнир в 2024-м он провел только в конце мая.

Прогнозы на теннис

В начале июля 23-летний теннисист не смог пройти первый круг на «челленджере» в канадском Виннипеге.

Шан

Цзюньчэн тем временем попал в основную сетку через квалификацию.

В отборе китайский теннисист выиграл у британца Лиама Броади и американца Джеффри Джона Вольфа.

Несмотря на возраст, Шан демонстрирует очень качественный теннис на всех покрытиях.

На данный момент он занимает в рейтинге 89-е место, но все идет к тому, что 19-летний представитель Поднебесной уже в этом сезоне дебютирует в топ-50.

Лучшим результатом Шана на харде в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Australian Open. Кроме того, в начале января он дошел до полуфинала в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартина в этом матче можно поставить за 5.15, победу Шана букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: вряд ли у талантливого китайца будут проблемы в этом матче. Вполне вероятно, что Цзюньчэн обыграет американца с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по геймам (-4,5) за 1.95.