Мартин
Андрес занимает всего лишь 483-е место в рейтинге ATP. При этом выше 479-й строчки он до сих пор не поднимался.
Но американцу даже в квалификации не пришлось участвовать — организаторы турнира в Атланте третий год подряд предоставили ему wild card.
Примечательно, что в 2022-м Мартин выиграл в первом круге у австралийца Танаси Коккинакиса, а в 2023-м сразу уступил Кристоферу Юбэнксу.
Мартин почти не играл в первой половине сезона. Свой первый турнир в 2024-м он провел только в конце мая.
В начале июля 23-летний теннисист не смог пройти первый круг на «челленджере» в канадском Виннипеге.
Шан
Цзюньчэн тем временем попал в основную сетку через квалификацию.
В отборе китайский теннисист выиграл у британца Лиама Броади и американца Джеффри Джона Вольфа.
Несмотря на возраст, Шан демонстрирует очень качественный теннис на всех покрытиях.
На данный момент он занимает в рейтинге 89-е место, но все идет к тому, что 19-летний представитель Поднебесной уже в этом сезоне дебютирует в топ-50.
Лучшим результатом Шана на харде в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Australian Open. Кроме того, в начале января он дошел до полуфинала в Гонконге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мартина в этом матче можно поставить за 5.15, победу Шана букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: вряд ли у талантливого китайца будут проблемы в этом матче. Вполне вероятно, что Цзюньчэн обыграет американца с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по геймам (-4,5) за 1.95.