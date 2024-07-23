Серб Миомир Кецманович сыграет против австралийца Адама Уолтона в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Уолтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кецманович

Миомир проведет первый матч после Уимблдона, на котором он дошел до третьего раунда.

Ранее в текущем сезоне сербский теннисист провел на харде 15 матчей, в которых одержал семь побед.

Лучшим результатом Кецмановича на твердом покрытии в 2024-м пока остается выход в четвертый круг на Australian Open.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Кецманович дошел до четвертьфинала в Акапулько. Но неудачных результатов тоже хватало. Например, на четырех турнирах он не прошел даже первый круг.

Уолтон

Австралийский теннисист не прошел квалификацию в Атланте, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора Адам проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи.

Стоит отметить, что в первой половине сезона Уолтон успешно выступал на харде. Правда, речь идет о «челленджерах», но в любом случае очевидно, что ему комфортно на этом покрытии.

Уолтон в этом году выиграл два «челленджера» на харде, а еще на трех дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.42, победу Уолтона букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: вполне вероятно, что у серба будут проблемы в первом матче после смены покрытия. В отличие от соперника, свой последний матч на харде он провел еще в конце марта.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.