Кецманович
Миомир проведет первый матч после Уимблдона, на котором он дошел до третьего раунда.
Ранее в текущем сезоне сербский теннисист провел на харде 15 матчей, в которых одержал семь побед.
Лучшим результатом Кецмановича на твердом покрытии в 2024-м пока остается выход в четвертый круг на Australian Open.
Также стоит отметить, что Кецманович дошел до четвертьфинала в Акапулько. Но неудачных результатов тоже хватало. Например, на четырех турнирах он не прошел даже первый круг.
Уолтон
Австралийский теннисист не прошел квалификацию в Атланте, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора Адам проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи.
Стоит отметить, что в первой половине сезона Уолтон успешно выступал на харде. Правда, речь идет о «челленджерах», но в любом случае очевидно, что ему комфортно на этом покрытии.
Уолтон в этом году выиграл два «челленджера» на харде, а еще на трех дошел до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.42, победу Уолтона букмекеры предлагают за 2.87.
Прогноз: вполне вероятно, что у серба будут проблемы в первом матче после смены покрытия. В отличие от соперника, свой последний матч на харде он провел еще в конце марта.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.