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    Кецманович проиграет на старте турнира в Атланте?

    Кецманович — Уолтон. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Атланте 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Уолтон
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против австралийца Адама Уолтона в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Уолтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кецманович

    Миомир проведет первый матч после Уимблдона, на котором он дошел до третьего раунда.

    Ранее в текущем сезоне сербский теннисист провел на харде 15 матчей, в которых одержал семь побед.

    Лучшим результатом Кецмановича на твердом покрытии в 2024-м пока остается выход в четвертый круг на Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Кецманович дошел до четвертьфинала в Акапулько. Но неудачных результатов тоже хватало. Например, на четырех турнирах он не прошел даже первый круг.

    Уолтон

    Австралийский теннисист не прошел квалификацию в Атланте, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора Адам проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи.

    Стоит отметить, что в первой половине сезона Уолтон успешно выступал на харде. Правда, речь идет о «челленджерах», но в любом случае очевидно, что ему комфортно на этом покрытии.

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    Уолтон в этом году выиграл два «челленджера» на харде, а еще на трех дошел до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.42, победу Уолтона букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: вполне вероятно, что у серба будут проблемы в первом матче после смены покрытия. В отличие от соперника, свой последний матч на харде он провел еще в конце марта.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Кецманович — Уолтон: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Кецманович проиграет на старте турнира в Атланте?
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