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    Данилович отомсти за вылет с «Уимблдона»?

    Данилович — Тодони. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч в Яссах 23 июля 2024 года

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    Ольга Данилович
    Сербка Ольга Данилович и румынка Анка Тодони встретятся во втором круге турнира в Яссах. Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Данилович — Тодони, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ольга Данилович

    На протяжении последнего года Данилович демонстрирует уверенную игру, которая постепенно позволяет ей продвигаться по рейтингу все выше и выше.

    Однако травяной сезон для сербки совсем не задался. Были переделённые ожидания от «Уимблдона», но на нем Ольге не повезло встретиться в первом же круге с… Тодони.

    На старте турнира в Румынии у сербки уже есть в активе одна побед над не самой слабой соперницей, коей оказалась россиянка Блинкова.

    Но поединок против юной румынки будет принципиальным, поскольку Данилович однозначно хочет взять реванш за то досадное поражение.

    Анка Тодони

    Серьезных требований к качеству тенниса Тодони предъявлять не стоит, поскольку 19-лтеняя румынка играет, как может и уже на подходе к первой сотне рейтинга.

    Прогнозы на теннис

    На «Уимблдоне» она проделала серьезный путь и прошла через всю квалификацию. Даже прошла один круг в основной сетке турнира, но затем уступила ровеснице Гауфф.

    Первый круг домашнего турнира она прошла на отказе белоруски Фалей, которая менее, чем за 20 минут не смогла выиграть ни одного гейма.

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    Предстоящий поединок против Данилович не будет легкой прогулкой, а соперница будет ещё и злой за поражение в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в сербку в этом поединке: победа Данилович — 1.76, победа Тодони — 2.07.

    Прогноз: Данилович имеет больше шансов на успех

    Ставка: П1 за 1.76

    Альтернативный прогноз: Будет длительный матч с перспективой на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36

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    Данилович — Тодони: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Данилович отомсти за вылет с «Уимблдона»?
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