Словачка Рената Ямрихова и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямрихова — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рената Ямрихова

Многие из теннисного мира уже давно знают, кто такая Ямрихова. А те, кто первый раз слышат о её существовании, могут посмотреть результаты турнира в Лондоне у юниорок

Словачка провела турнир максимально уверенно и полностью оправдала статус первой ракетки престижного соревнования.

Если брать все выигранные матчи подряд на различных турнирах, то беспроигрышная серия перспективной словачки составляет уже шесть матчей.

В предстоящем поединке 17-летней спортсменке не будет легко, поскольку Томова в ударе на протяжении всего года.

Виктория Томова

Ещё относительно недавно Томова демонтировала вполне приличный теннис, что доказывает выход в полуфинал травяного турнира в Бад Хомбурге.

Прогнозы на теннис

Однако там болгарка проиграла в одну калитку хорватке Векич, а после того проигрыша последовало ещё два поражения подряд.

На прошлой неделе в Будапеште Виктория ничего не смогла поделать с внезапно вспомнившей, как играть в теннис белоруской Сонович.

Хочется надеяться, что затянувшаяся проигрышная серия болгарки прервется в стартовом поединке турнира в Чехии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в болгарку в этом поединке: победа Ямриховой — 3.51, победа Томовой — 1.31.

Прогноз: Словачке не хватит опыта, чтобы пройти видавшую в женском туре все Томову.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.68

Альтернативный прогноз: Ямриховой не хватит свежести, чтобы оказать достойный уровень сопротивления.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.20