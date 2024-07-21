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    Томова сможет остановить зарвавшуюся юниорку?

    Ямрихова — Томова. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч в Праге 21 июля 2024 года

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    Виктория Томова
    Словачка Рената Ямрихова и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямрихова — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рената Ямрихова

    Многие из теннисного мира уже давно знают, кто такая Ямрихова. А те, кто первый раз слышат о её существовании, могут посмотреть результаты турнира в Лондоне у юниорок

    Словачка провела турнир максимально уверенно и полностью оправдала статус первой ракетки престижного соревнования.

    Если брать все выигранные матчи подряд на различных турнирах, то беспроигрышная серия перспективной словачки составляет уже шесть матчей.

    В предстоящем поединке 17-летней спортсменке не будет легко, поскольку Томова в ударе на протяжении всего года.

    Виктория Томова

    Ещё относительно недавно Томова демонтировала вполне приличный теннис, что доказывает выход в полуфинал травяного турнира в Бад Хомбурге.

    Прогнозы на теннис

    Однако там болгарка проиграла в одну калитку хорватке Векич, а после того проигрыша последовало ещё два поражения подряд.

    На прошлой неделе в Будапеште Виктория ничего не смогла поделать с внезапно вспомнившей, как играть в теннис белоруской Сонович.

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    Хочется надеяться, что затянувшаяся проигрышная серия болгарки прервется в стартовом поединке турнира в Чехии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в болгарку в этом поединке: победа Ямриховой — 3.51, победа Томовой — 1.31.

    Прогноз: Словачке не хватит опыта, чтобы пройти видавшую в женском туре все Томову.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.68

    Альтернативный прогноз: Ямриховой не хватит свежести, чтобы оказать достойный уровень сопротивления.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.20

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    Ямрихова — Томова: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на теннис. Томова сможет остановить зарвавшуюся юниорку?
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