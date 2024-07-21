Рената Ямрихова
Многие из теннисного мира уже давно знают, кто такая Ямрихова. А те, кто первый раз слышат о её существовании, могут посмотреть результаты турнира в Лондоне у юниорок
Словачка провела турнир максимально уверенно и полностью оправдала статус первой ракетки престижного соревнования.
Если брать все выигранные матчи подряд на различных турнирах, то беспроигрышная серия перспективной словачки составляет уже шесть матчей.
В предстоящем поединке 17-летней спортсменке не будет легко, поскольку Томова в ударе на протяжении всего года.
Виктория Томова
Ещё относительно недавно Томова демонтировала вполне приличный теннис, что доказывает выход в полуфинал травяного турнира в Бад Хомбурге.
Однако там болгарка проиграла в одну калитку хорватке Векич, а после того проигрыша последовало ещё два поражения подряд.
На прошлой неделе в Будапеште Виктория ничего не смогла поделать с внезапно вспомнившей, как играть в теннис белоруской Сонович.
Хочется надеяться, что затянувшаяся проигрышная серия болгарки прервется в стартовом поединке турнира в Чехии.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в болгарку в этом поединке: победа Ямриховой — 3.51, победа Томовой — 1.31.
Прогноз: Словачке не хватит опыта, чтобы пройти видавшую в женском туре все Томову.
- 1.86Зайдель — Подороска: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- 1.87Шнайдер — Соснович: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.94Зверев — Фис: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.68
Альтернативный прогноз: Ямриховой не хватит свежести, чтобы оказать достойный уровень сопротивления.
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.20