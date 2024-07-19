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    Лис сможет замахнуться на полуфинал?

    Шрамкова — Лис. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч в Будапеште 19 июля 2024 года

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    Ева Лис
    Словачка Ребекка Шрамкова и немка Ева Лис встретятся в четвертьфинале турнира в Будапеште. Матч пройдет 19 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Лис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Будапешт. Женщины 19 Июля 2024 года

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
    •  Ребекка Шрамкова 11:00 Ева Лис (Германия)

    Ева Лис (Германия)

  • Будапешт. Женщины
    •

    Ребекка Шрамкова

    Теннис Шрамковой нельзя отнести к выдающемуся, но иногда она показывает просто умопомрачительную игру, и обыграть словачку тяжело даже топам.

    Поэтому сезону таких матчей и турниров гораздо меньше, чем в прошлом году, но все же они случаются.

    В Венгрии Ребекка смогла справиться с не самой сильной болгаркой Булгару, а также прошла китаянку Сю Ван.

    В матче против Лис расклад сил н ев её пользу, однако словачка сделает все возможное, чтобы именно она прошла по дистанции дальше, а не её соперница.

    Ева Лис

    От немки украинского происхождения в этом году ждали большего, чем то, что Лис продемонстрировала к текущему времени.

    Прогнозы на теннис

    Но её выступление на венгерском соревновании откровенно радует глаз, поскольку такого напора и желания выигрывать каждое очко не было видно достаточно давно.

    В первом круге лис справилась с аргентинкой Подороской, а затем прошла дальше на отказе Бернарды Пера.

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    Хочется верить, что скорое приближение к финальной игре турнира придаст немке дополнительной мотивации в матче против не самой сильной сопернице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Шрамковой — 2.10, победа Лис — 1.74.

    Прогноз: Лис приложит максимум усилий, чтобы одолеть не самую сильную соперницу

    Ставка: П2 за 1.74

    Альтернативный прогноз: Вряд ли девушки задержатся на корте на длительное время

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68

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    Шрамкова — Лис: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Лис сможет замахнуться на полуфинал?
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