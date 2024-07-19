Словачка Ребекка Шрамкова и немка Ева Лис встретятся в четвертьфинале турнира в Будапеште. Матч пройдет 19 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Лис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ребекка Шрамкова

Теннис Шрамковой нельзя отнести к выдающемуся, но иногда она показывает просто умопомрачительную игру, и обыграть словачку тяжело даже топам.

Поэтому сезону таких матчей и турниров гораздо меньше, чем в прошлом году, но все же они случаются.

В Венгрии Ребекка смогла справиться с не самой сильной болгаркой Булгару, а также прошла китаянку Сю Ван.

В матче против Лис расклад сил н ев её пользу, однако словачка сделает все возможное, чтобы именно она прошла по дистанции дальше, а не её соперница.

Ева Лис

От немки украинского происхождения в этом году ждали большего, чем то, что Лис продемонстрировала к текущему времени.

Прогнозы на теннис

Но её выступление на венгерском соревновании откровенно радует глаз, поскольку такого напора и желания выигрывать каждое очко не было видно достаточно давно.

В первом круге лис справилась с аргентинкой Подороской, а затем прошла дальше на отказе Бернарды Пера.

Хочется верить, что скорое приближение к финальной игре турнира придаст немке дополнительной мотивации в матче против не самой сильной сопернице.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Шрамковой — 2.10, победа Лис — 1.74.

Прогноз: Лис приложит максимум усилий, чтобы одолеть не самую сильную соперницу

Ставка: П2 за 1.74

Альтернативный прогноз: Вряд ли девушки задержатся на корте на длительное время

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68