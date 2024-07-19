Ребекка Шрамкова
Ева Лис (Германия)
Ребекка Шрамкова
Теннис Шрамковой нельзя отнести к выдающемуся, но иногда она показывает просто умопомрачительную игру, и обыграть словачку тяжело даже топам.
Поэтому сезону таких матчей и турниров гораздо меньше, чем в прошлом году, но все же они случаются.
В Венгрии Ребекка смогла справиться с не самой сильной болгаркой Булгару, а также прошла китаянку Сю Ван.
В матче против Лис расклад сил н ев её пользу, однако словачка сделает все возможное, чтобы именно она прошла по дистанции дальше, а не её соперница.
Ева Лис
От немки украинского происхождения в этом году ждали большего, чем то, что Лис продемонстрировала к текущему времени.
Но её выступление на венгерском соревновании откровенно радует глаз, поскольку такого напора и желания выигрывать каждое очко не было видно достаточно давно.
В первом круге лис справилась с аргентинкой Подороской, а затем прошла дальше на отказе Бернарды Пера.
Хочется верить, что скорое приближение к финальной игре турнира придаст немке дополнительной мотивации в матче против не самой сильной сопернице.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Шрамковой — 2.10, победа Лис — 1.74.
Прогноз: Лис приложит максимум усилий, чтобы одолеть не самую сильную соперницу
- 2.32Фис — Руне: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.40Аванесян — Шмидлова: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 1.95Дардери — Баэс: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.74
Альтернативный прогноз: Вряд ли девушки задержатся на корте на длительное время
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68