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    У Карбальеса-Баэны тоже будут проблемы в матче с Евсеевым?

    Евсеев — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 1.86) и прогноз на турнир в Бостаде 17 июля 2024 года

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    Роберто Карбальес-Баэна
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против представителя Казахстана Дениса Евсеева во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 13:30 мск Ставка и прогноз на матч Евсеев — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бостад. Мужчины 17 Июля 2024 года

    Denis Yevseyev

  • Бостад. Мужчины
    •  Denis Yevseyev 13:30 Роберто Карбальес-Баэна

    Роберто Карбальес-Баэна

  • Испания
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    Евсеев

    Денис впервые в карьере прошел раунд на уровне основной сетки турнира ATP.

    Во вторник теннисист из Казахстана одержал сенсационную победу над французом Александром Мюллером — 7:5, 7:5.

    В основную сетку Евсеев попал через квалификацию, выиграв у шведа Людвига Хеде и француза Манюэля Гинара.

    На грунте лучшим результатом 31-летнего Евсеева в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «челленджера» в португальском Оэйраше.

    Прогнозы на теннис

    Евсеев занимает в рейтинге 160-е место. Это его наивысшая позиция в карьере.

    Карбальес-Баэна

    Роберто в первом круге одержал волевую победу над Романом Сафиуллиным — 5:7, 7:6, 6:3.

    Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета, после которого начал играть максимально уверенно — вообще без ошибок на своей подаче.

    Победная серия Карбальеса-Баэны теперь составляет шесть матчей. На прошлой неделе он выиграл грунтовый «челленджер» в немецком Брауншвейге.

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    Но лучшим результатом 54-я ракетки в текущем сезоне пока остается выход в финал на турнире в Марракеше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Евсеева в этом матче можно поставить за 3.65, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: скорее всего, здесь испанцу хватит двух сетов. Евсееву будет сложно против такого соперника, а тем более на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Карбальеса-Баэны в двух сетах за 1.86.

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