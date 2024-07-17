Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против представителя Казахстана Дениса Евсеева во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 13:30 мск Ставка и прогноз на матч Евсеев — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Евсеев

Денис впервые в карьере прошел раунд на уровне основной сетки турнира ATP.

Во вторник теннисист из Казахстана одержал сенсационную победу над французом Александром Мюллером — 7:5, 7:5.

В основную сетку Евсеев попал через квалификацию, выиграв у шведа Людвига Хеде и француза Манюэля Гинара.

На грунте лучшим результатом 31-летнего Евсеева в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «челленджера» в португальском Оэйраше.

Прогнозы на теннис

Евсеев занимает в рейтинге 160-е место. Это его наивысшая позиция в карьере.

Карбальес-Баэна

Роберто в первом круге одержал волевую победу над Романом Сафиуллиным — 5:7, 7:6, 6:3.

Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета, после которого начал играть максимально уверенно — вообще без ошибок на своей подаче.

Победная серия Карбальеса-Баэны теперь составляет шесть матчей. На прошлой неделе он выиграл грунтовый «челленджер» в немецком Брауншвейге.

Но лучшим результатом 54-я ракетки в текущем сезоне пока остается выход в финал на турнире в Марракеше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Евсеева в этом матче можно поставить за 3.65, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: скорее всего, здесь испанцу хватит двух сетов. Евсееву будет сложно против такого соперника, а тем более на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Карбальеса-Баэны в двух сетах за 1.86.