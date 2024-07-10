Фриц впервые выйдет в полуфинал Уимблдона?

Лоренцо Музетти
Тейлор Фритц
Музетти
Лоренцо впервые дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».
Удивительно, конечно, что это случилось на траве, а не на на грунте, например. Теперь очевидно, что итальянец среди тех, кому максимально комфортно на самом специфическом покрытии.
В четвертом круге Музетти одержал волевую победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Примечательно, что после первого сета у двухметрового француза не было ни одного брейк-пойнта. Музетти почти перестал ошибаться на подаче.
Но также стоит отметить, что Лоренцо действительно повезло с сеткой. Перед этим он обыграл Констана Лестьенна, Лучано Дардери и Франсиско Комесану.
Фриц
Тейлор второй раз в карьере добрался до четвертьфинала на британском мэйджоре. Два года назад он проиграл на этой стадии Рафаэлю Надалю, несмотря на то, что вел 2-1 по сетам.
В понедельник американец одержал победу над Сашей Зверевым. И это был один из самых эффектных камбэков на этом турнире.
Фриц отыгрался с 0-2 по сетам — 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3. В игре против такого соперника это почти подвиг.
Стоит отметить, что Фриц и в первых двух сетах показал хороший теннис, но потом вообще перестал ошибаться, продемонстрировав просто выдающуюся игру на подаче.
В остальных раундах Тейлор выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла, француза Артура Риндеркнеша и чилийца Алехандро Табило.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 4.50, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: весной Тейлор проиграл итальянцу на «Мастерсе» в Монте-Карло — 4:6, 4:6.
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Несмотря на то, что Лоренцо здорово играет и на траве, в предстоящем матче он, скорее всего, не справится с максимально неприятной подачей американца.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 35,5 за 2.16.