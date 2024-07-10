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    Фриц впервые выйдет в полуфинал Уимблдона?

    Музетти — Фриц. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Уимблдон 10 июля 2024 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 10 Июля 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 13:00 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
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    Музетти

    Лоренцо впервые дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

    Удивительно, конечно, что это случилось на траве, а не на на грунте, например. Теперь очевидно, что итальянец среди тех, кому максимально комфортно на самом специфическом покрытии.

    В четвертом круге Музетти одержал волевую победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

    Примечательно, что после первого сета у двухметрового француза не было ни одного брейк-пойнта. Музетти почти перестал ошибаться на подаче.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но также стоит отметить, что Лоренцо действительно повезло с сеткой. Перед этим он обыграл Констана Лестьенна, Лучано Дардери и Франсиско Комесану.

    Фриц

    Тейлор второй раз в карьере добрался до четвертьфинала на британском мэйджоре. Два года назад он проиграл на этой стадии Рафаэлю Надалю, несмотря на то, что вел 2-1 по сетам.

    В понедельник американец одержал победу над Сашей Зверевым. И это был один из самых эффектных камбэков на этом турнире.

    Фриц отыгрался с 0-2 по сетам — 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3. В игре против такого соперника это почти подвиг.

    Стоит отметить, что Фриц и в первых двух сетах показал хороший теннис, но потом вообще перестал ошибаться, продемонстрировав просто выдающуюся игру на подаче.

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    В остальных раундах Тейлор выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла, француза Артура Риндеркнеша и чилийца Алехандро Табило.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 4.50, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: весной Тейлор проиграл итальянцу на «Мастерсе» в Монте-Карло — 4:6, 4:6.

    Несмотря на то, что Лоренцо здорово играет и на траве, в предстоящем матче он, скорее всего, не справится с максимально неприятной подачей американца.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 35,5 за 2.16.

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    Музетти — Фриц: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на теннис. Фриц впервые выйдет в полуфинал Уимблдона?
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