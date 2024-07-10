Нагал обыграет Качина с разгромным счетом?

Аргентинец Педро Качин сыграет против индийца Сумита Нагала во втором круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 10 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Качин — Нагал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Качин

Педро всего лишь пятый раз в сезоне смог пройти первый круг.

При этом в половине предыдущих случаев он тоже сделал это на уровне «челленджера».

В понедельник аргентинский теннисист одержал победу над французом Грегуаром Баррером — 6:3, 6:4.

В этом матче Качин не отдал ни гейма на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта из трех.

В первой половине сезона у 29-летнено Качина была серия из 11 поражений.

Нагал

Сумит с некоторых пор находится в топ-80. Эту неделю он начал в статусе 73-й ракетки мира.

Индийский теннисист не смог пройти первый круг на Уимблдоне, проиграв сербу Миомиру Кецмановичу. Но зато перед этим он здорово выступил сразу двух грунтовых «челленджерах».

В июне Нагал выиграл турнир в немецком Хайльбронне и дошел до финала в итальянской Перудже.

Впервые в этом сезоне Нагал заявил о себе еще в январе, когда сенсационно обыграл Александра Бублика на старте Australian Open.

Еще одним успехом для Сумита стала победа над итальянцем Маттео Арнальди на старте «тысячника» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Качина в этом матче можно поставить за 2.13, победу Нагала букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: в отличие от аргентинца, индийский теннисист в этом году регулярно демонстрирует свой лучший теннис. Скорее всего, Сумит переиграет соперника из Аргентины.

Рекомендуемая ставка: победа Нагала + тотал геймов больше 21,5 за 2.86.