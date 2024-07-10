Нагал обыграет Качина с разгромным счетом?

Качин
Педро всего лишь пятый раз в сезоне смог пройти первый круг.
При этом в половине предыдущих случаев он тоже сделал это на уровне «челленджера».
В понедельник аргентинский теннисист одержал победу над французом Грегуаром Баррером — 6:3, 6:4.
В этом матче Качин не отдал ни гейма на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта из трех.
В первой половине сезона у 29-летнено Качина была серия из 11 поражений.
Нагал
Сумит с некоторых пор находится в топ-80. Эту неделю он начал в статусе 73-й ракетки мира.
Индийский теннисист не смог пройти первый круг на Уимблдоне, проиграв сербу Миомиру Кецмановичу. Но зато перед этим он здорово выступил сразу двух грунтовых «челленджерах».
В июне Нагал выиграл турнир в немецком Хайльбронне и дошел до финала в итальянской Перудже.
Впервые в этом сезоне Нагал заявил о себе еще в январе, когда сенсационно обыграл Александра Бублика на старте Australian Open.
Еще одним успехом для Сумита стала победа над итальянцем Маттео Арнальди на старте «тысячника» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Качина в этом матче можно поставить за 2.13, победу Нагала букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: в отличие от аргентинца, индийский теннисист в этом году регулярно демонстрирует свой лучший теннис. Скорее всего, Сумит переиграет соперника из Аргентины.
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Рекомендуемая ставка: победа Нагала + тотал геймов больше 21,5 за 2.86.