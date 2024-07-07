Пол и Баутисте-Агуту понадобится решающий тай-брейк?

Американец Томми Пол сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол

Томми второй раз в карьере добрался на британском «Шлеме» до четвертого круга — такой же результат он показал в 2022 году.

В пятницу американец одержал уверенную победу над Александром Бубликом — 6:3, 6:4, 6:2.

Похоже, представитель Казахстана все-таки не сумел полноценно восстановиться после травмы, которая не позволила ему показать свой лучший теннис на июньских турнирах.

Пол спокойно забирал геймы на своей подаче и сделал четыре брейка, чего оказалось достаточно для выхода в следующий раунд.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В предыдущих матчах на этой неделе Пол выиграл у испанца Педро Мартинеса и финна Отто Виртанена.

Баутиста-Агут

Роберто тем временем проводит лучшую неделю в текущем сезоне.

На Australian Open и Ролан Гаррос испанец не выиграл ни матча, а на Уимблдоне он уже в четвертом круге. Безусловно, это успех.

Правда, стоит отметить, что Баустиста-Агут в разные годы успешно выступал на британском мэйжоре, а в 2019-м он и вовсе дошел до полуфинала.

В третьем круге 36-летний Баутиста-Агут с трудом остановил 37-летнего Фабио Фоньини — 7:6, 3:6, 5:7, 7:6, 6:4. Итальянец перед этим выиграл у норвежца Каспера Рууда.

В остальных раундах бывшая девятая ракетка мира переиграл немца Максимилиана Мартерера и итальянца Лоренцо Сонего.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.26, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 3.88.

Прогноз: что сказать, если Роберто уже и с Фоньини тяжеловато играть, то здесь ему тем более будет сложно на что-то рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал сетов больше 3,5 за 2.23.