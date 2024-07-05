Шаповалов и Шелтон устроят пятисетовые разборки?

Американец Бен Шелтон сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис второй год подряд дошел на британском мэйджоре два раунда. В его ситуации это можно считать успехом.

В первом круге представитель Канады одержал уверенную победу над чилийцем Николасом Харри — 6:1, 7:5, 6:4.

В следующем раунде Шаповалов переиграл Даниэля Альтмайера. В этом матче бывшая десятая ракетка мира вел 2-0 по сетам, но в итоге всё решилось только в пятой партии — 7:6, 6:3, 1:6, 6:7, 6:4.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Как ни странно, Шаповалов идеально провел решающий сет, отдав на своей подаче лишь два очка. Это явно хороший сигнал, свидетельствующий о том, что Денис находится в оптимальной форме.

Шелтон

Бен тем временем впервые в карьере прошел два раунда на Уимблдоне.

Американец стал участником уже двух пятисетовых матчей. В первом он с трудом выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором раунде Шелтон одержал волевую победу над Ллойдом Харрисом — 4:6, 7:6, 6:7, 6:3, 7:6.

Южноафриканец в течение почти всего матча здорово играл на своей подаче, но в ключевой момент, на решающем тай-брейке, ему явно не хватило хладнокровия, в отличие от соперника.

В общем, Шелтону, кажется, точно нравится пятисетовый формат матчей. Здесь у него всегда есть возможность отыграться.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.10, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: опыт Дениса, который три года назад играл в полуфинале Уимблдона, может стать ключевым моментом в этом противостоянии. Скорее всего, канадец остановит 21-летнего американца.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по сетам (-1,5) за 2.95.