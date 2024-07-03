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    Векич будет тотально доминировать?

    Векич — Андреева. Ставка (к. 2.16) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 03 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Андреева
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич и россиянка Эрика Андреева встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2024 года

    Донна Векич

  • Хорватия
    •  Донна Векич 13:00 Эрика Андреева (Россия)

    Эрика Андреева (Россия)

  • Уимблдон. Женщины
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    Донна Векич

    Класс Векич не поддается сомнениям, поскольку она на прошлой неделе уверенно дошла до финала на турнире в Бад Хомбурге, но титул взять не смогла.

    Такие яркие вспышки у хорватки случаются нередко, но больше всего поражает, как она может переключаться с одного покрытия на другое.

    Первая игра в Лондоне была против Сю Ван, и матч незапланированно растянулся на три нервных сета.

    В поединке против Эрики Андреевой расклад сил в пользу хорватки, но россиянка может продемонстрировать характер.

    Элина Андреева

    Удивительное дело, но во втором круге престижного сезона оказалась Элина Андреева, а не Мирра.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Россиянке повезло, что в первом поединке на большом турнире ей досталась соседка по рейтингу по имени Эмина Бектас.

    Матч, как и ожидалось, получился непримиримым с двух сторон, поэтому три сета в нем предполагалась ещё задолго до начала его старта.

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    Хочется верить, что Элина даст бой своей предстоящей сопернице, но изначально силы неравны в этом противостоянии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 1.28, победа Эрики Андреевой — 3.75.

    Прогноз: Векич видится очевидной фавориткой игры

    Ставка: Ф1 (-5) за 2.16

    Альтернативный прогноз: К сожалению, для россиянки этот матч закончится быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28

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    Векич — Андреева: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Векич будет тотально доминировать?
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