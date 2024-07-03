Векич будет тотально доминировать?

Донна Векич
Эрика Андреева (Россия)
Донна Векич
Класс Векич не поддается сомнениям, поскольку она на прошлой неделе уверенно дошла до финала на турнире в Бад Хомбурге, но титул взять не смогла.
Такие яркие вспышки у хорватки случаются нередко, но больше всего поражает, как она может переключаться с одного покрытия на другое.
Первая игра в Лондоне была против Сю Ван, и матч незапланированно растянулся на три нервных сета.
В поединке против Эрики Андреевой расклад сил в пользу хорватки, но россиянка может продемонстрировать характер.
Элина Андреева
Удивительное дело, но во втором круге престижного сезона оказалась Элина Андреева, а не Мирра.
Россиянке повезло, что в первом поединке на большом турнире ей досталась соседка по рейтингу по имени Эмина Бектас.
Матч, как и ожидалось, получился непримиримым с двух сторон, поэтому три сета в нем предполагалась ещё задолго до начала его старта.
Хочется верить, что Элина даст бой своей предстоящей сопернице, но изначально силы неравны в этом противостоянии.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хорватскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 1.28, победа Эрики Андреевой — 3.75.
Прогноз: Векич видится очевидной фавориткой игры
- 1.65Стивенс — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.85Рус — Саккари: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Паолини — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-5) за 2.16
Альтернативный прогноз: К сожалению, для россиянки этот матч закончится быстро
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28