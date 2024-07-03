Векич будет тотально доминировать?

Хорватка Донна Векич и россиянка Эрика Андреева встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Донна Векич

Класс Векич не поддается сомнениям, поскольку она на прошлой неделе уверенно дошла до финала на турнире в Бад Хомбурге, но титул взять не смогла.

Такие яркие вспышки у хорватки случаются нередко, но больше всего поражает, как она может переключаться с одного покрытия на другое.

Первая игра в Лондоне была против Сю Ван, и матч незапланированно растянулся на три нервных сета.

В поединке против Эрики Андреевой расклад сил в пользу хорватки, но россиянка может продемонстрировать характер.

Элина Андреева

Удивительное дело, но во втором круге престижного сезона оказалась Элина Андреева, а не Мирра.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Россиянке повезло, что в первом поединке на большом турнире ей досталась соседка по рейтингу по имени Эмина Бектас.

Матч, как и ожидалось, получился непримиримым с двух сторон, поэтому три сета в нем предполагалась ещё задолго до начала его старта.

Хочется верить, что Элина даст бой своей предстоящей сопернице, но изначально силы неравны в этом противостоянии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 1.28, победа Эрики Андреевой — 3.75.

Прогноз: Векич видится очевидной фавориткой игры

Ставка: Ф1 (-5) за 2.16

Альтернативный прогноз: К сожалению, для россиянки этот матч закончится быстро

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28