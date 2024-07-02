Британец Энди Маррей сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маррей — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Маррей

В конце июня Энди перенес операцию по удалению кисты позвоночника, но, несмотря на это, он здесь — на Уимблдоне.

По правде говоря, это очень похоже на авантюру. Очевидно, что Маррей максимально далек от своей оптимальной формы, но он все равно отказался пропускать домашний мэйджор.

По всей видимости, это связано с тем, что Маррей все-таки планирует завершить карьеру в ближайшее время. В отличие от предыдущих сезонов, на этот раз он просто хочет попрощаться с болельщиками.

«Сегодня сыграл сет, и в целом все было в порядке, но чувствительность ноги пока не восстановилась на 100%», — сообщил двукратный чемпион Уимблдона в минувшее воскресенье.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Интересно, что Маррей еще ни разу не проигрывал в первом круге Уимблдона, даже в 2005-м, когда он впервые попал в основную сетку.

Махач

Томаш тем временем всего лишь второй раз сыграет в основной сетке британского мэйджора.

В прошлом году чешский теннисист прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл Кэмерону Норри.

В июне Махач провел лишь один матч на траве — проиграл французу Артуру Фису на старте турнира в Галле.

В общем, пока логично предположить, что на траве Махачу тяжело показывать свой лучший теннис, в отличие от харда и грунта.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 3.34, победу Махача букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: Энди будет сражаться, в этом нет ни малейших сомнений. Но в то же время понятно, что одного желания будет явно недостаточно. Скорее всего, чех воспользуется проблемами бывшей первой ракетки мира. К сожалению, есть все основания полагать, что для Маррея этот матч станет последним на его любимом турнире.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.88.