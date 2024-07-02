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    Маррей проведет и проиграет последний матч на Уимблдоне?

    Маррей — Махач. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маррей — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 02 Июля 2024 года

    Энди Мюррей

  • Великобритания
    •  Энди Мюррей 19:00 Томаш Махац (Чехия)

    Томаш Махац (Чехия)

  • Уимблдон. Мужчины
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    Маррей

    В конце июня Энди перенес операцию по удалению кисты позвоночника, но, несмотря на это, он здесь — на Уимблдоне.

    По правде говоря, это очень похоже на авантюру. Очевидно, что Маррей максимально далек от своей оптимальной формы, но он все равно отказался пропускать домашний мэйджор.

    По всей видимости, это связано с тем, что Маррей все-таки планирует завершить карьеру в ближайшее время. В отличие от предыдущих сезонов, на этот раз он просто хочет попрощаться с болельщиками.

    «Сегодня сыграл сет, и в целом все было в порядке, но чувствительность ноги пока не восстановилась на 100%», — сообщил двукратный чемпион Уимблдона в минувшее воскресенье.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Интересно, что Маррей еще ни разу не проигрывал в первом круге Уимблдона, даже в 2005-м, когда он впервые попал в основную сетку.

    Махач

    Томаш тем временем всего лишь второй раз сыграет в основной сетке британского мэйджора.

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    • В прошлом году чешский теннисист прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл Кэмерону Норри.

    В июне Махач провел лишь один матч на траве — проиграл французу Артуру Фису на старте турнира в Галле.

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    В общем, пока логично предположить, что на траве Махачу тяжело показывать свой лучший теннис, в отличие от харда и грунта.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 3.34, победу Махача букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: Энди будет сражаться, в этом нет ни малейших сомнений. Но в то же время понятно, что одного желания будет явно недостаточно. Скорее всего, чех воспользуется проблемами бывшей первой ракетки мира. К сожалению, есть все основания полагать, что для Маррея этот матч станет последним на его любимом турнире.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.88.

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    Маррей — Махач: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Маррей проведет и проиграет последний матч на Уимблдоне?
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